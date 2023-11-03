ООН оцінила розмір необхідної допомоги сектору Гази та Західному берегу Йордану в $1,2 млрд

Про це повідомляє Reuters.

"Повідомляється про велику кількість жертв, а також про використання вибухової зброї з великим радіусом ураження в деяких з найбільш густонаселених районів Гази", - заявила Ліз Тросселл, речниця Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

"Ми серйозно стурбовані тим, що обидві сторони не дотримуються принципів розрізнення і пропорційності".

У своєму зверненні за фінансуванням, яке буде опубліковане в понеділок, УКГП ООН заявило, що в ньому буде вказано на потребу в продовольстві, воді, охороні здоров'я, житлі, гігієні та інших нагальних пріоритетах.

"Ми закликаємо донорів негайно надати ресурси для реагування", - сказав Лаерке.

"Наша здатність полегшити страждання палестинського населення залежатиме від адекватного фінансування, безпечного й постійного доступу до всіх людей, які цього потребують, де б вони не перебували, достатнього потоку гуманітарних вантажів і - що важливо - палива".