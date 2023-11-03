ООН оцінила розмір необхідної допомоги сектору Гази та Західному берегу Йордану в $1,2 млрд
У п'ятницю, 3 листопада, Управління ООН з гуманітарних питань заявило, що для задоволення потреб 2,7 мільйона людей - всього населення окупованого Ізраїлем сектору Гази і 500 000 людей на Західному березі річки Йордан - до кінця року буде потрібно приблизно 1,2 мільярда доларів США
Про це повідомляє Reuters.
"Повідомляється про велику кількість жертв, а також про використання вибухової зброї з великим радіусом ураження в деяких з найбільш густонаселених районів Гази", - заявила Ліз Тросселл, речниця Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).
"Ми серйозно стурбовані тим, що обидві сторони не дотримуються принципів розрізнення і пропорційності".
У своєму зверненні за фінансуванням, яке буде опубліковане в понеділок, УКГП ООН заявило, що в ньому буде вказано на потребу в продовольстві, воді, охороні здоров'я, житлі, гігієні та інших нагальних пріоритетах.
"Ми закликаємо донорів негайно надати ресурси для реагування", - сказав Лаерке.
"Наша здатність полегшити страждання палестинського населення залежатиме від адекватного фінансування, безпечного й постійного доступу до всіх людей, які цього потребують, де б вони не перебували, достатнього потоку гуманітарних вантажів і - що важливо - палива".
- Раніше Ізраїль заявив, що планується значне збільшення обсягу допомоги, яка прямує до Гази з Єгипту, та додав, що гуманітарна зона розташована в районі Хан-Юніс, тому закликав цивільне населення переїхати туди.
- 29 жовтня Ізраїль відкрив другий із трьох водопроводів, які постачають воду в сектор Гази, - тепер на цю територію щодня може надходити близько 28,5 млн літрів.
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