Про це повідомляє Спільний координаційний центр.

У заяві йдеться про те, що три делегації домовилися про проведення інспекцій 31 жовтня для 40 суден, що виходять із порту.

Про ухвалене рішення також повідомлять Росію, яка з вересня блокує рух суден зерновим коридором, а напередодні повідомила, що призупиняє участь у зерновій угоді.

"Станом на сьогодні загальний тоннаж зерна та харчових продуктів, переміщених з портів України в рамках ініціативи, становить 9 521 645 тонн", - додали в центрі.

29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у рамках угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

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30 жовтня пресслужба МЗС Польщі повідомила, що країна, спільно з ЄС допоможе Україні експортувати зерно. У відомстві зазначили, що дії РФ свідчать про відсутність намірів дотримуватися міжнародних домовленостей.

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