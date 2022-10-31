ООН, Туреччина та Україна погодили план руху 14 суден у Чорному морі
Україна, Туреччина та Організація Обʼєднаних Націй погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі після заяви РФ про вихід із "зернової угоди"
Про це повідомляє Спільний координаційний центр.
У заяві йдеться про те, що три делегації домовилися про проведення інспекцій 31 жовтня для 40 суден, що виходять із порту.
Про ухвалене рішення також повідомлять Росію, яка з вересня блокує рух суден зерновим коридором, а напередодні повідомила, що призупиняє участь у зерновій угоді.
"Станом на сьогодні загальний тоннаж зерна та харчових продуктів, переміщених з портів України в рамках ініціативи, становить 9 521 645 тонн", - додали в центрі.
- 29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у рамках угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент України Володимир Зеленський упевнений, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні
- Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду
- 30 жовтня пресслужба МЗС Польщі повідомила, що країна, спільно з ЄС допоможе Україні експортувати зерно. У відомстві зазначили, що дії РФ свідчать про відсутність намірів дотримуватися міжнародних домовленостей.
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