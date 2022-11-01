ООН, Україна та Туреччина домовилися призупинити дію "зернового коридору" в середу
Організація Об’єднаних Націй, Україна та Туреччина вирішили заборонити рух суден у рамках "зернового коридору" 2 листопада, в середу
Про це інформує Reuters з посиланням на секретаріат ООН у спільному координаційному центрі.
Делегації ООН, України та Туреччини домовилися не планувати будь-які переміщення суден 2 листопада в рамках чорноморської зернової угоди.
У заяві секретаріату ООН також повідомлялося, що турецькі спеціалісти та інспектори Організації Об’єднаних Націй завершили 36 перевірок на борту суден, що відправилися 1 листопада, через кілька днів після призупинення Росією участі в ініціативі.
- 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.
- Україна, ООН і Туреччина запевнили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.
- 1 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим та заявив про важливість продовження експорту зерна з українських портів.
- 1 листопада лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним щодо "зернової угоди".
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