ООН, Україна та Туреччина домовилися призупинити дію "зернового коридору" в середу

Про це інформує Reuters з посиланням на секретаріат ООН у спільному координаційному центрі.

Делегації ООН, України та Туреччини домовилися не планувати будь-які переміщення суден 2 листопада в рамках чорноморської зернової угоди.

У заяві секретаріату ООН також повідомлялося, що турецькі спеціалісти та інспектори Організації Об’єднаних Націй завершили 36 перевірок на борту суден, що відправилися 1 листопада, через кілька днів після призупинення Росією участі в ініціативі.

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.

Україна, ООН і Туреччина запевнили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.

1 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим та заявив про важливість продовження експорту зерна з українських портів.

1 листопада лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним щодо "зернової угоди".

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