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"Операція під фальшивим прапором": Джонсон назвав обстріл дитсадка на Луганщині спланованою провокацією

17 лютого, 2022 четвер
21:20
війна з Росією Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитсадка на Луганщині окупантами був спланованою провокацією, щоб дискредитувати України

Про це повідомляє видання The Guardian.

“Сьогодні, як, я впевнений, ви вже дізналися, дитячий садок був обстріляний під час, як ми вважаємо – ну, ми знаємо – це була сфабрикована операція під фальшивим прапором, покликана дискредитувати українців, покликана створити привід, підробну провокацію для дій Росії. Ми дуже боїмося, що це те, що ми побачимо більше протягом наступних кількох днів”, – сказав Джонсон.

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  • Нагадаємо, ранком 17 лютого росіяни обстріляли Станицю Луганську з важкої артилерії, двоє цивільних тоді зазнали контузій, під обстріл потрапив дитячий садок. 
  • Станом на 19:00 17 лютого російські окупаційні війська 47 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил, з яких 38 - з використанням забороненої Мінськими угодами зброї. Поранено українського військового та двоє цивільних, ще один військовий дістав бойове травмування, троє мирних жителів зазнали контузій.

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Станиця Луганська
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ООС
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