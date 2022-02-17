"Росія нехтує мирними українцями": у США та ОБСЄ занепокоєні через обстріл окупантами дитсадка у Станиці Луганській

Про це йдеться у Twitter посольства США.

"Під час обстрілу Росією Станиці Луганської на підконтрольній українській владі території на Донбасі пошкоджено дитячий садок, поранено двох вчителів, вийшло з ладу енергопостачання. Ясно, хто агресор на Донбасі, - Росія", - йдеться у повідомленні.

У посольстві назвали обстріли з боку окупантів огидним порушенням Москвою Мінських угод.

"Такі дії демонструють зневагу Росії до мирного населення України з обох сторін розмежування", - йдеться в повідомленні.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау також висловив занепокоєння щодо обстрілу збройними формуваннями РФ дитячого садка у Станиці Луганській.

"Неприцільний обстріл житлових районів є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей. Ми закликаємо негайно вжити заходів для запобігання подальшій ескалації", - сказав він.

За його словами, будь-яке застосування сили, особливо проти мирного населення та критичної інфраструктури, є неприйнятним.

"Ми підтверджуємо рішучу підтримку всіх дипломатичних зусиль, спрямованих на послаблення напруженості та відновлення миру, безпеки і стабільності на Сході України. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні й надалі відіграватиме критично важливу роль, відстежуючи та звітуючи про ситуацію з безпекою на місцях", - наголосив Рау.

Нагадаємо, ранком 17 лютого росіяни обстріляли Станицю Луганську з важкої артилерії, двоє цивільних тоді зазнали контузій. Головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов заявив, що росіяни обстрілюють Об'єднані сили під Донецьком із важкої 152-мм і 122-мм артилерії.

Станом на 19:00 17 лютого російські окупаційні війська 47 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил, з яких 38 - з використанням забороненої Мінськими угодами зброї. Поранено українського військового та двоє цивільних, ще один військовий дістав бойове травмування, троє мирних жителів зазнали контузій.

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