Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"ЗСУ можуть деокупувати Кремінну, не ліквідувавши загрозу Білогорівці. Оскільки Білогорівку слід розглядати, як початок для звільнення Севєродонецька та Лисичанська. Своєю чергою Кремінна відіграє зовсім іншу роль на театрі бойових дій. Зокрема, звільнення Кремінною пошкодить систему логістики окупантів на Сході України та відкриє шлях для звільнення всієї Луганщини", - пояснив Коваленко.

Експерт вважає, що в разі успішних дій в районі Кремінної, ЗСУ можуть відкрити собі дорогу до Луганська.

"Ідеальним варіантом розвитку подій, звісно, був би контрнаступ ЗСУ на всіх напрямках Донеччини та Луганщини. Зокрема, з Білогорівки в напрямку Севєродонецька та Лисичанська, а з Кремінної в напрямку Рубіжного. Таким чином ми можемо говорити, що ЗСУ можуть вийти на локацію, яка відкриває дорогу на Луганськ”, - розповів Коваленко

Також експерт наголосив, що звільнення Луганщини може бути подібним до операції по деокупації Харківщини.

Окупанти намагаються активно діяти в напрямку Білогорівки, щоб унеможливити контрнаступ ЗСУ. Проте, я вважаю, що таким чином повторюється сценарій операції ЗСУ зі звільненням Харківщини. Вони намагаються собі розширити буфер безпеки, як було з Балаклії в напрямку Гусарівки. Проте чим все закінчилось, особливо для Балаклії, ми всі прекрасно знаємо. Тому цілком ймовірно, що звільнення Луганщини буде подібним до операції зі звільненням Харківщини", - додав він.

21 грудня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ в Луганській області попри опір численних окупантів мають успіх від Сватова до Кремінної

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