Орбан кинув Путіна: дипломат Чалий про ухвалення Єврорадою початку перемовин з Україною щодо вступу в ЄС
Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що за таке рішення лідерів ЄС треба дякувати канцлеру Німеччині Шольцу і президенту Макрону, в першу чергу цим двом лідерам
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Щодо ухвалення лідерами ЄС рішення про початок перемовин з Україною - це дуже хороше і вчасне політичне рішення. Я вітаю в першу чергу європейців, що вони знайшли в собі сили подивитись стратегічно. Не часто Європа дивиться стратегічно. Зараз вони зіграли правильно і прийняли політичне рішення про початок переговорів з Україною. Це, по-перше, сигнал у Кремль і Путіну. Ви пам'ятаєте, що він шантажував і Україну, і ЄС до 14-го року саме євроінтеграцію. І це стало причиною Євромайдану, саме зупинка євроінтеграції. Тобто це хороший політичний сигнал", - зауважив дипломат.
На його думку, другий момент - це чіткий план реформ для України. Можна тепер насправді забути про всякі стратегії, новації на сім років, про розвиток економіки на 10 років - все тепер буде розвиватись у переговорному процесі з ЄС. І це незалежно вже від української влади. Це буде процес, де український народ не дасть звернути. І кожний наступний український президент буде підлаштовуватись до програми реформ під ці вимоги. Тобто це хороша річ.
"Третє, що дуже важливо, вони знайшли спосіб обійти блокування з боку окремої країни, а конкретно Орбана. Я думаю, що Орбан, фактично отримавши те, що вимагав, витиснув з Євросоюзу 10 млрд євро, а це я вам скажу перший такий транш у 10 мільярдів поки що заблокований, а там взагалі програма на 30 млрд. Угорщина отримує більше з Брюсселя на 4,5 млрд кожного року. І Орбан кинув Путіна, насправді в цій ситуації він кинув Путіна, це перемога і дякувати треба канцлеру Німеччині Шольцу і президенту Макрону, в першу чергу цим двом лідерам. І це хороший знак, значить Німеччина і Франція бачать український розвиток, що Україна буде частиною європейського простору. Тому, я скоріше всього негативно відповідаю на цю історію, бо Орбан її зіпсував. Те, що вони хотіли так зіграти та заблокувати повністю в Штатах, заблокувати в Європі, однак це ще гра не закінчилась, бо якраз політичний радник Орбана сказав, що вони далі будуть фінансово блокувати. Тобто це така політична гра", - резюмував Валерій Чалий.
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