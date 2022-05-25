Орбан намагається всидіти на двох стільцях, - політолог Магда

Про це він розповів в етері Еспресо.



Політолог прокоментував запровадження Віктором Орбаном в Угорщині надзвичайного стану з 25 травня.



"Я припускаю, що це елемент політичної гри пана Орбана, який займає окрему позицію у середині Європейського Союзу стосовно нафтового ембарго. Скоріше, це гра його політичної самостійності" – пояснив директор Інституту світової політики.



Євген Магда нагадав, що Орбан 3 квітня виграв вибори з партією "Фідес" і тиждень тому був у п'яте переобраний на посаду прем'єр-міністра. Відповідно, Орбан має мандат довіри з одного боку, а з іншого, буде використовувати різні фактори, щоб підкреслити потребу Угорщини в асиметричних управлінських рішеннях.



"Це безумовно цікаво. Угорщина шукає можливості для збереження власного обличчя, оскільки Орбан відмовився обговорювати на найближчій зустрічі Європейської Ради питання запровадження нафтового ембарго. Звичайно, це бажання не сваритися з Росією і при тому бути частиною Європейського союзу. Дуже нагадує сидіння на двох стільцях при тому, що кожний з них має власну траєкторію руху" – зауважив політолог.

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