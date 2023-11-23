"Орбан не протверезіє, він хоче торгувати з Путіним Україною", - директор Інституту центральноєвропейської стратегії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Не чекайте, що Орбан протверезіє (в нашому розумінні). До прикладу, я б ці відносини між Будапештом та Кремлем, між Москвою, Орбаном та Путіним ставив під велике питання. Там занадто багато збігів. Треба розуміти, що Віктор Орбан сам хоче бути проросійським в інакшому розумінні, він сам хоче радитися з Путіним, торгувати з ним Україною", - вважає Тужанський.

За його словами, це така тактика прем'єр-міністра Угорщини, тому Україні необхідно усвідомити такі його дії та вчитися протидіяти цьому: "Зокрема, міняти вето, десь блокування чогось на додаткове постачання газу".

"Це усвідомлена дія Орбана, це не шантаж Путіна, розумієте, наскільки все серйозно. Це усвідомлена торгівля, частина цієї гри Віктора Орбана, який хоче торгувати наразі зокрема Україною з усіма, з Кремлем, Брюсселем, з 2017 року ми бачимо очевидну торгівлю з Вашингтоном. Тому це така гра по-орбанівські, вона дуже цинічна. У його розумінні - це найбільш твереза оцінка", - підкреслив директор Інституту центральноєвропейської стратегії.

Тужанський наголосив, що Орбан орієнтується на якісь дивні наративи, конспірологічні теорії.

"Він діє не прагматично, а цинічно, самозакохано, волюнтаристські. Він не збирається змінюватися, адже все що він не робить показує йому, що він діє правильно й у нього рейтинг в країні 50%, конкурентів нема. Він просто насолоджується цією одноосібною владою, захопленою державою, у нього все прекрасно", - додав він.

Що відомо про останні дії Угорщини щодо України

Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду Орбана від принципів верховенства права. Йдеться, зокрема, про переслідування представників ЛГБТ-спільноти.

Після цього Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. Також Орбан погрожує заблокувати початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Також уряд Орбана заблокував план військової допомоги ЄС Україні розміром 20 млрд євро і виступив проти посилення санкцій щодо Росії.

Чи брала Угорщина перед Євросоюзом зобов'язання зняти вето після розмороження фінансування від ЄС, наразі невідомо.

9 листопада ЗМІ повідомили, що країни ЄС розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточну пропозицію у розмірі 50 млрд євро.

Євросоюз 23 листопада схвалив виплату 900 млн євро авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.