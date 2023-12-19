Орбан не зміг дати мені відповіді на питання: чому ви нас не підтримуєте в ЄС, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції зазначив щодо позиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України, що можливо знайти дипломатичне рішення і сторони будуть над цим працювати
Про це він сказав на пресконференції під час трансляції в етері Еспресо.
"Я ніколи не говорив з Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з Путіним. Можливо, він підіймав цю тему з його друзями чи з лідерами ЄС, чи десь за кордоном, можливо, у Сполучених Штатах. Щось було таке в його промові, але я не знаю. Іноді його політика не дуже дружня до нас і він знає це. Цей факт він чув від мене. У мене було багато питань до нього", - зауважив президент України.
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна та Угорщина - сусідні країни й навіть попри всі ці виклики, зокрема два роки повномасштабної війни, досвід прямого діалогу не дав можливість відчути потужні дружні відносини проти російської агресії та окупації.
"Тим не менш, ми сусіди, і намагаємося знайти рішення, відповіді на певні запитання, але нам для цього треба організувати зустріч. Минулого разу в Аргентині я сказав Орбану: Вікторе, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте в ЄС? Це було ще до прийняття рішення Єврорадою. І він не міг сказати. І друге, я його запитав: а чому ми не можемо організувати офіційну зустріч між нами? Він також не зміг дати відповіді. Я думаю, що ми могли б знайти дипломатичне рішення і наші сторони будуть працювати над цим", - резюмував Зеленський.
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