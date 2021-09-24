Ось це так несподіванка: Усик зненацька поцілував Ломаченка у вухо. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На прес-конференцію, яка присвячена бою Усик - Джошуа, завітав вірний друг Олександра - Василь Ломаченко. Журналісти не могли оминути увагою боксера та поставили йому кілька питань.



В цей час у кадрі з'явився Усик, який зненацька поцілував Ломаченка у вухо. Боксер побачив свого друга, але не зреагував і продовжив інтерв'ю.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться в ніч з 25 на 26 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Початок не раніше 23:00 (за київським часом). Пряма трансляція на Megogo.

Дуель поглядів закінчилась мирно, без сутичок. Боксери усміхнулись, потиснули один одному руки та сфотографувались.

Також відбулось зважування боксерів перед їхньою зустріччю в ринзі. Олександр Усик показав на вагах результат 100,3 кг. Ентоні Джошуа переважив українця, його вага - 108,9 кг.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



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