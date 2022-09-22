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Останні дії Путіна вказують на велике бажання провести переговори, - Клімкін

22 вересня, 2022 четвер
15:24
війна з Росією Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що Путін буде далі шантажувати світ та йти на ескалацію війни

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді, все що ми зараз би не обговорювали відносно обміну наших військовополонених, найголовніше, що наші хлопці та дівчата вдома. Проте Путін нічого не робить просто так. Якщо він на це пішов, то він має певний зиск з цього обміну. Оскільки я дуже сумніваюсь, що Медведчук відіграє якусь важливу роль для Путіна. Я вважаю, що він ставиться до Медведчука з певним презирством", - пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив, що Путін буде і надалі шантажувати світ ядерною зброєю та йти на ескалацію війни.


"Путін точно піде на ескалацію війни проти України. Коли він оголошує часткову мобілізацію, то це картинка для телевізора. Він буде кидати на призов стільки, скільки йому буде потрібно. Тому для нього важливо зараз йти на підвищення ставок. Таким чином він надсилає Заходу ще один відчайдушний сигнал про те, щоб з ним розмовляли. Він хоче вести переговори", - додав він.

  • 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми про приєднання" до РФ.
  • 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у Росії. 
  • Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу. 
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною. 
  • 21 вересня МЗС Китаю після заяви російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях закликали РФ та Україну сісти за стіл переговорів.

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Володимир Путін
російська армія
мобілізація
окупанти
переговори з РФ
воєнні злочини Росії
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