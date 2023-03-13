Останній абсолютний чемпіон в надважкій вазі дав прогноз на бій Усика проти Ф'юрі
Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс назвав фаворитом бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком свого співвітчизника
Про це повідомляє Boxing Social.
За словами Льюїса, який у 1999 році став останнім важковаговиком, який заволодів у своїй категорії одразу всіма титулами, у бою за звання нового абсолютного чемпіона світу, він віддає перевагу Ф'юрі.
"Складно повірити, що для визначення нового абсолютного чемпіона в надважкій вазі знадобилося стільки часу. Наразі я схиляюся на бік Тайсона Ф'юрі. Останнім часом його бої немов майстер-класи. У нього в куті чудовий тренер, він добре оперує джебом, по ходу поєдинку міняє стійки та загалом боксує видовищно. Я люблю дивитися, як він б'ється, тому що Тайсон і шоумен, і справжній воїн", - розповів Льюїс.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 11 березня Олександр Усик заявив, що згоден на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі, але зажадав, щоб британець передав 1 млн фунтів на потреби України.
- Тайсон Ф'юрі у відповідь заявив, що розпочав підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.
- 12 березня промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен підтвердив, що поєдинок проти Олександра Усика відбудеться 29 квітня у Лондоні.
- Промоутер Едді Хірн запідозрив, що Тайсон Ф'юрі намагався зірвати бій з Олександром Усиком, коли пропонував йому розподіл гонорару 70:30 на свою користь.
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