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Останній абсолютний чемпіон в надважкій вазі дав прогноз на бій Усика проти Ф'юрі

13 березня, 2023 понедiлок
12:37
Спорт Майк Тайсон (ліворуч), Леннокс Льюїс ( в центрі) та Евандер Холіфілд

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс назвав фаворитом бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком свого співвітчизника

Про це повідомляє Boxing Social

За словами Льюїса, який у 1999 році став останнім важковаговиком, який заволодів у своїй категорії одразу всіма титулами, у бою за звання нового абсолютного чемпіона світу, він віддає перевагу Ф'юрі. 

"Складно повірити, що для визначення нового абсолютного чемпіона в надважкій вазі знадобилося стільки часу. Наразі я схиляюся на бік Тайсона Ф'юрі. Останнім часом його бої немов майстер-класи. У нього в куті чудовий тренер, він добре оперує джебом, по ходу поєдинку міняє стійки та загалом боксує видовищно. Я люблю дивитися, як він б'ється, тому що Тайсон і шоумен, і справжній воїн", - розповів Льюїс.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

  • 11 березня Олександр Усик заявив, що згоден на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі, але зажадав, щоб британець передав 1 млн фунтів на потреби України. 
  • Тайсон Ф'юрі у відповідь заявив, що розпочав підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика. 
  • 12 березня промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен підтвердив, що поєдинок проти Олександра Усика відбудеться 29 квітня у Лондоні
  • Промоутер Едді Хірн запідозрив, що Тайсон Ф'юрі намагався зірвати бій з Олександром Усиком, коли пропонував йому розподіл гонорару 70:30 на свою користь. 

 
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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