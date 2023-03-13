Про це повідомляє Boxing Social.

За словами Льюїса, який у 1999 році став останнім важковаговиком, який заволодів у своїй категорії одразу всіма титулами, у бою за звання нового абсолютного чемпіона світу, він віддає перевагу Ф'юрі.

"Складно повірити, що для визначення нового абсолютного чемпіона в надважкій вазі знадобилося стільки часу. Наразі я схиляюся на бік Тайсона Ф'юрі. Останнім часом його бої немов майстер-класи. У нього в куті чудовий тренер, він добре оперує джебом, по ходу поєдинку міняє стійки та загалом боксує видовищно. Я люблю дивитися, як він б'ється, тому що Тайсон і шоумен, і справжній воїн", - розповів Льюїс.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).