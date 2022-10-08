Оточення Путіна підказує йому лагідне відсторонення від влади, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін має шлях, який йому підказує його оточення – лагідне відсторонення від влади, яке вже обговорювалося з ним, і він навіть був майже готовий до цього перед від’їздом до Самарканду. Але там він пересвідчився, що таке падіння його статусу на міжнародній арені може підштовхнути його, бо не лише ми бачили, що відбувалося в Самарканді, а й люди з бункера теж бачили. І він боявся, що його оточення зможе запропонувати Заходу те, що ми звільняємо вас від Путіна, а ви допомагаєте нам змусити Україну запропонувати якісь вигідніші умови капітуляції", - зазначив політолог.

Андрій Піонтковський пояснив, що Путін тому відразу і зробив ескалацію на чотирьох, чи навіть на п’ятьох напрямах, якщо врахувати атаку на своїх генералів, щоб вже спалити всі мости та позбавити своє оточення можливостей віднайти більш-менш мирне вирішення.

"Єдиний для нього шлях врятувати життя – це домовитися зі своїм оточенням про те, що вони його відправляють на лікування до якогось "центру стародавньої китайської медицини" та оголошують про те, що "товариш Путін припустився низки серйозних помилок в українському питанні й ми тепер намагаємося їх виправити". Це єдиний його шанс на життя", - підкреслив Піонтковський.

8 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що інформація про розбіжності всередині Кремля, яку оприлюднили західні ЗМІ, стрімко розповсюджується в РФ, підриваючи видимість стабільності режиму російського президента Володимира Путіна

Також WP написав, що оточення Путіна вже вказує йому на помилки війни в Україні. У Кремлі заперечили розкол

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