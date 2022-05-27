Отримали нову серйозну "пташку" та пікап, будемо давати чортів ворогам, - артилерист Валерій Прозапас
Морпіхи з 36-ї бригади отримали новий пікап та безпілотник Autel EVO II з тепловізором. Петро Порошенко, який побував на південному фронті, після передачі техніки у 28-му бригаду заїхав і в 36-ту. Тут зустрівся із депутатом Запорізької міськради Валерієм Прозапасом, який зараз захищає Україну.
"Як завжди Петро Олексійович приїжджає в бойові підрозділи не з порожніми руками. Сьогодні ми отримали і пікап, ми отримали і "пташку", це безпілотник для нашої артилерійської роботи", – говорить Прозапас.
"Нам обіцяють ще приїзд, і там будуть теж цікаві речі. Тому ми вдячні і будемо тепер нарощувати свої спроможності як бойовий колектив", – пояснює військовий.
За словами Прозапаса, серед його побратимів 90% вже мають бойовий досвід: "ще з 2014, 2015 років, тому з такими людьми служити честь і виконувати ці завдання ми будемо спроможні".
"Офіцер Прозапас вам дуже добре відомий. Зараз він розташований на позиції – ми не скажемо де, сьогодні ввечері відбуває на позиції, не скажемо куди. Але з метою давати чортів російським нелюдям", – говорить Порошенко.
"Я зараз мав можливість поспілкуватися з бійцями батареї, бійцями підрозділу, я переконаний, що російським загарбникам не поздоровиться. А щоб наші бійці швидше доїжджали до місця, звідки вони будуть бити, щоб не тільки на "саушках", а й на колесах, від імені "Братів по Зброї" сьогодні передаємо цього коня. Isuzu, дуже гарний двигун, дизель, повноприводний", – показує Порошенко пікап.
За словами Прозапаса, автівки – це саме те, що вкрай необхідне у військах: "ми якраз планували переміщення, і не вистачає такого. Думали з хлопцями – як, хто, у вантажних автомобілях, нашого єдиного джипа якось не вистачало. Так що всі поїдемо тепер в комфорті".
Порошенко повідомив, що проект забезпечення військових великою технікою, який реалізується разом з волонтерами ГО "Справа Громад", буде нарощуватися.
"Ми ще плануємо завезти з Британії, якщо у нас все вийде, й інші "смаколики" у вигляді вантажівок повноприводних шість на шість. І 36-та не залишиться поза нашою увагою, бо тут круті, розумні, сміливі, патріотичні, найпрофесійніші морпіхи в Україні", – наголошує п’ятий президент.
Порошенко також зауважив, що налагоджується системна співпраця з виробниками безпілотників. "Пташка" дуже крута. З цієї першої партії починається величезна співпраця з виробником. Ми переконані, що передаємо в надійні руки. Вони мають планшети від нас з програмою, мають "очі" від нас. А вже те, як вони ними скористаються, у мене немає жодного сумніву. Вона варта кожної копійки, яку за неї віддали", – говорить Порошенко.
Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько 300 мільйонів гривень.
Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї", які окремо також зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.
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