Пандемія COVID-19 в Україні: за добу заразилося 299, померло 9. Знову лідирує Дніпро

Такі відомості 18 липня надало Міністерство охорони здоров'я України, інформує Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 382 особи,



летальних випадків - 8,



одужало - 241 особа.



Читайте також: Щеплено менше 10% українців. Це на рівні Африки



За добу протестовано:



методом ПЛР - 13 429 осіб,



методом ІФА - 3 158 осіб,



експрес-тестами - 9 495 осіб.



Читайте також: Четверта хвиля: в Ізраїлі впроваджують домашні тести на коронавірус



За увесь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 244 495 осіб,



одужало - 2 181 198 осіб,



летальних випадків - 52 726,



проведено ПЛР-тестувань - 11 151 481.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), місті Києві (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.



Слід наголосити, що зазвичай лідером з нових заражень є Київ. Хоча, на початку року на цій позиції нерідко тримався Дніпро.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb