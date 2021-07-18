Пандемія COVID-19 в Україні: за добу заразилося 299, померло 9. Знову лідирує Дніпро
За останню добу, 17 липня 2021 року, в Україні зафіксовано 299 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 27, медпрацівників - 4)
Такі відомості 18 липня надало Міністерство охорони здоров'я України, інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 382 особи,
летальних випадків - 8,
одужало - 241 особа.
Читайте також: Щеплено менше 10% українців. Це на рівні Африки
За добу протестовано:
методом ПЛР - 13 429 осіб,
методом ІФА - 3 158 осіб,
експрес-тестами - 9 495 осіб.
Читайте також: Четверта хвиля: в Ізраїлі впроваджують домашні тести на коронавірус
За увесь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 244 495 осіб,
одужало - 2 181 198 осіб,
летальних випадків - 52 726,
проведено ПЛР-тестувань - 11 151 481.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), місті Києві (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.
Слід наголосити, що зазвичай лідером з нових заражень є Київ. Хоча, на початку року на цій позиції нерідко тримався Дніпро.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.33
- Актуальне
- Важливе