Папа Франциск закликав вірян молитися за Україну
У середу, 26 квітня, Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції закликав вірян помолитися за Україну
Про це інформує Vatican News.
"Браття й сестри, не забуваймо молитися за багатостраждальну Україну", - закликав Папа Франциск, на що віряни на площі Святого Петра відгукнулися оплесками.
Звертаючись перед тим до молоді, хворих, похилих віком і молодят, отець склав побажання у світлі євангельської розповіді про те, як воскреслий Ісус явився двом учням з Емауса.
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"Умійте зустрічати Ісуса в молитві та в роздумах, і ваше серце, як це сталося з подорожніми до Емауса, палатиме від прагнення, ентузіазму та впевненості, які може запропонувати лише божественний учитель", - наголосив Папа Римський.
- Папа Римський Франциск закликав Україну "поважати релігійні об’єкти", коментуючи розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерською лаврою.
- 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.
- Папа Римський Франциск закликав Україну "поважати релігійні об’єкти", коментуючи розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерською лаврою.
- Посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що Папа Римський Франциск отримує інформацію про війну Росії проти України як з формальних, так і неформальних джерел, з боку РФ і української сторони.
- У Ватикані заявили, що під час візиту до Угорщини Франциск буде, зокрема, закликати до миру в Україні.
- Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.
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