Про це інформує Vatican News.

"Браття й сестри, не забуваймо молитися за багатостраждальну Україну", - закликав Папа Франциск, на що віряни на площі Святого Петра відгукнулися оплесками.

Звертаючись перед тим до молоді, хворих, похилих віком і молодят, отець склав побажання у світлі євангельської розповіді про те, як воскреслий Ісус явився двом учням з Емауса.

Читайте також: Андрій Бондар. Папа поводиться як політик. Цинічний і прорахований

"Умійте зустрічати Ісуса в молитві та в роздумах, і ваше серце, як це сталося з подорожніми до Емауса, палатиме від прагнення, ентузіазму та впевненості, які може запропонувати лише божественний учитель", - наголосив Папа Римський.