Папа Римський намагається знайти вирішення війни в Україні через милосердя, - релігієзнавець Козловський
Релігієзнавець Ігор Козловський вважає, що Папа Римський робить все можливе, щоб зупинити війну в Україні та настав мир
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"В ситуації та заявах Папи Римського є дві оптики. З одного боку, це українці. Травмоване українське суспільство, яке дуже часто реагує емоційно, однак не завжди рефлексує з точки зору того, ким є Папа Римський і католицька церква. Папа Римський керується милосердям. У християнстві справедливість та милосердя є базовими цінностями і знайти баланс між ними дуже важко", - пояснив Козловський.
Релігієзнавець переконаний, що Папа Римський робить все можливе, що в Україні настав мир.
"Християнство зазначає, що милосердя вище за справедливість. Тому пошук розв'язання проблеми війни в Україні через милосердя часто заважає Папі Римському проговорювати важливі речі для України та українців. Ми хочемо почути, що Папа Римський на нашому боці. І він дійсно підтримує саме нас. Він не тільки співчуває, а й багато робить для того, щоб Україна все ж таки могла отримати мир", - додав він.
- 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".
- При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.
- Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
- Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.
- Папа Франциск у неділю, 2 жовтня, рішуче закликав РФ до припинення вогню, засудивши анексію територій, закликавши до пошани територіальної цілісності та прав меншин і висловивши біль з приводу численних жертв, серед яких - багато дітей
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