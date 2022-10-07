Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В ситуації та заявах Папи Римського є дві оптики. З одного боку, це українці. Травмоване українське суспільство, яке дуже часто реагує емоційно, однак не завжди рефлексує з точки зору того, ким є Папа Римський і католицька церква. Папа Римський керується милосердям. У християнстві справедливість та милосердя є базовими цінностями і знайти баланс між ними дуже важко", - пояснив Козловський.

Релігієзнавець переконаний, що Папа Римський робить все можливе, що в Україні настав мир.

"Християнство зазначає, що милосердя вище за справедливість. Тому пошук розв'язання проблеми війни в Україні через милосердя часто заважає Папі Римському проговорювати важливі речі для України та українців. Ми хочемо почути, що Папа Римський на нашому боці. І він дійсно підтримує саме нас. Він не тільки співчуває, а й багато робить для того, щоб Україна все ж таки могла отримати мир", - додав він.

14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".

При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.

Папа Франциск у неділю, 2 жовтня, рішуче закликав РФ до припинення вогню, засудивши анексію територій, закликавши до пошани територіальної цілісності та прав меншин і висловивши біль з приводу численних жертв, серед яких - багато дітей

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