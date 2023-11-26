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Папа Римський заявив, що хворіє на запалення легенів, однак лікарі виключили легеневі ускладнення, - Reuters

26 листопада, 2023 неділя
15:29
Світ Папа Римський Франциск

Папа Франциск заявив, що страждає від "запалення легенів", замість того, щоб бути на площі Святого Петра, сидів у каплиці своєї резиденції, поки помічник читав недільне послання понтифіка

Про це повідомляє Reuters.

"Дорогі брати та сестри. Вітаю вас з неділею. Сьогодні я не можу з'явитися біля вікна, тому що у мене запалення легенів", - сказав Франциск.

Папа Франциск представив священника, отця Паоло Браїду, який зачитав недільне послання Папи, засноване на Євангелії. 

Папа поблагословив, а Браїда прочитав решту послання, включаючи заклики до миру в Україні, подяку за звільнення деяких заручників у Газі та підтвердження наміру Папи поїхати в п'ятницю в Дубай для участі в конференції ООН з питань зміни клімату.

На завершення Франциск звернувся до присутніх з традиційним заключним словом: "Бажаю всім доброї неділі. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачно пообідайте і побачимося наступного разу".

Однак напередодні, в суботу Франциск поїхав у римську лікарню для сканування, яке, за словами Ватикану, виключило ускладнення в легенях після того, як через грип він був змушений скасувати заходи.

Ватикан не надав жодних пояснень очевидної різниці між своєю заявою в суботу і тим, що Папа сказав у неділю.

У суботу, 25 листопада, Директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні поширив повідомлення про те, що всі аудієнції Папи Франциска, заплановані на цей ранок, скасовані через легку застуду. Про це інформує Vatican News.

Після обіду Маттео Бруні також повідомив, що Святіший Отець після опівдня прибув до римської лікарні "Gemelli Isola", де пройшов комп’ютерну томографію, щоб "виключити загрозу легеневих ускладнень".

"Результати обстеження негативні, тож він повернувся до "Дому святої Марти"", – інформує речник Апостольської Столиці.

  • Напередодні, 23 листопада, Папа Римський Франциск закликав молитися за тих, хто "страждає від війн у багатьох частинах світу", особливо за народи України, Ізраїлю та Палестини.
Суспільство
Ватикан
Папа Римський Франциск
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