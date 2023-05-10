Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

"9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні", - пише відомство.

У зведенні повідомляється, що в параді взяли участь щонайменше 8 тисяч російських військових, проте більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами. З регулярних військ були лише контингенти залізничних військ та військової поліції.

На параді був лише один старовинний танк Т-34.

"Попри великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями", - додали у міноборони Британії.