Парад підкреслив проблеми, пов’язані з технікою та стратегічним зв’язком в армії Росії, - британська розвідка
Британська розвідка пояснила скромність параду в Росії 9 травня, зокрема йдеться про проблеми, пов’язані з технікою та стратегічним зв’язком
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
"9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні", - пише відомство.
У зведенні повідомляється, що в параді взяли участь щонайменше 8 тисяч російських військових, проте більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами. З регулярних військ були лише контингенти залізничних військ та військової поліції.
На параді був лише один старовинний танк Т-34.
"Попри великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями", - додали у міноборони Британії.
- У Москві відбувся традиційний парад до Дня перемоги, на якому російський диктатор Володимир Путін заявив, що Захід нібито розв'язав проти його країни війну, метою якої є знищення РФ.
- 9 травня стало відомо, що на парад до Москви приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- ЗМІ повідомили, що Лукашенко пропустив неформальний сніданок у Путіна, з параду він у супроводі швидкої терміново відбув в аеропорт і вилетів у Мінськ.
- Парад у Москві, присвячений святкуванню 9 травня, може відображати проблеми РФ в забезпеченні своїх військ, пише видання The New York Times.
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