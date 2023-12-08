Парламент Болгарії проголосував за подолання вето президента з приводу надання Україні старих БТРів

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Конституція Болгарії надає главі держави обмежене право вето, дозволяючи президенту повертати закони до Національних зборів для подальшого обговорення. Своєю чергою парламент може скасувати вето президента простою більшістю голосів або прийняти вето та переглянути ветовані положення.

Вето викликало швидке засудження з боку парламентських груп, які підтримують Кабінет прем'єр-міністра Ніколая Денкова. Пропозиція про подолання вето була прийнята 161 голосом "за" і 55 "проти".

Угода передбачає, що Болгарія поставить БТРи та наявне озброєння, а також запасні частини до них, які є надлишковими для потреб міністерства внутрішніх справ. Машини були придбані у 1980-х роках тодішнім комуністичним режимом і десятиліттями були законсервовані.