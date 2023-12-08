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Парламент Болгарії проголосував за подолання вето президента з приводу надання Україні старих БТРів

8 грудня, 2023 п'ятниця
18:40
Світ Болгарія

У п'ятницю, 8 грудня, Національні збори Болгарії проголосували за подолання вето президента Румена Радева на угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та міністерством оборони України про постачання Болгарією старих бронетранспортерів в Україну

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Конституція Болгарії надає главі держави обмежене право вето, дозволяючи президенту повертати закони до Національних зборів для подальшого обговорення.  Своєю чергою парламент може скасувати вето президента простою більшістю голосів або прийняти вето та переглянути ветовані положення.

Вето викликало швидке засудження з боку парламентських груп, які підтримують Кабінет прем'єр-міністра Ніколая Денкова. Пропозиція про подолання вето була прийнята 161 голосом "за" і 55 "проти".

Угода передбачає, що Болгарія поставить БТРи та наявне озброєння, а також запасні частини до них, які є надлишковими для потреб міністерства внутрішніх справ. Машини були придбані у 1980-х роках тодішнім комуністичним режимом і десятиліттями були законсервовані.

  • Народні збори на засіданні 22 листопада ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні списаної бронетехніки.
  • 4 грудня президент Болгарії Румен Радев повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди щодо безоплатного постачання Україні бронетехніки.

  • Комітет із питань оборони парламенту Болгарії на засіданні в четвер, 7 грудня, підтримав надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних ракет різних типів.

Болгарія
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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