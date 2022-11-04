Про це він розповів у етері Еспресо.

"Кілька місяців тому в парламенті зареєстрований урядовий законопрєкт, який дає підстави позбавляти мандатів депутатів місцевих рад від проросійських політичних партій. За моєю, інформацією, цей законопроєкт і кілька інших не розглядають на рівні профільних комітетів", - зауважив Олексій Кошель.

Він зазначив, що серед цих законопроєктів є той, який забороняє участь проросійських депутатів у сесійний засіданнях, роботі комітетів, тобто паралізує їхню діяльність. І ще один не дає в майбутньому балотуватися на будь-яких виборах керівникам осередків проросійських партій.

"Парламент не шукає юридичних шляхів, щоб зменшити політичний вплив русского міра, але на окремих голосуваннях, найбільше - у питаннях перейменувань. Ми бачимо, що саме ці рускомірівці гальмують багато починань у місцевих органах влади. Зачистка від цих депутатів проросійських партій зараз мала б стати одним із головних завдань для українського парламенту", - наголосив він.

22 жовтня в Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій.

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