Парламент не шукає шляхів для зменшення політичного впливу "русского міра", - голова Комітету виборців Кошель
Голова комітету виборців Олексій Кошель заявив, що парламент ігнорує законопроєкти, які паралізують діяльність проросійських партій
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Кілька місяців тому в парламенті зареєстрований урядовий законопрєкт, який дає підстави позбавляти мандатів депутатів місцевих рад від проросійських політичних партій. За моєю, інформацією, цей законопроєкт і кілька інших не розглядають на рівні профільних комітетів", - зауважив Олексій Кошель.
Він зазначив, що серед цих законопроєктів є той, який забороняє участь проросійських депутатів у сесійний засіданнях, роботі комітетів, тобто паралізує їхню діяльність. І ще один не дає в майбутньому балотуватися на будь-яких виборах керівникам осередків проросійських партій.
"Парламент не шукає юридичних шляхів, щоб зменшити політичний вплив русского міра, але на окремих голосуваннях, найбільше - у питаннях перейменувань. Ми бачимо, що саме ці рускомірівці гальмують багато починань у місцевих органах влади. Зачистка від цих депутатів проросійських партій зараз мала б стати одним із головних завдань для українського парламенту", - наголосив він.
- 22 жовтня в Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.49Продаж 39.48
- Актуальне
- Важливе