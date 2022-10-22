В Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій
За ініціативи СБУ остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій на території України
Про це повідомила СБУ.
Днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляцію "Соціалістичної партії України". Цим він остаточно заборонив діяльність цієї партії.
Таке рішення ухвалили на підставі указу Президента та рішення РНБО, у чиїй основі - докази деструктивної діяльності партії, які збирала СБУ у межах реагування на загрози нацбезпеці. Серед таких доказів - демонстративна підтримка та популяризація прокремлівської політики стосовно України і на рівні керівництва, і на рівні "звичайних" членів партії.
Відтепер на території України повністю заборонена діяльність 12 проросійських партій. Серед них:
- "Опозиційний блок";
- "Соціалісти";
- партія "Справедливості та розвитку";
- "Наші";
- "Держава";
- "Блок Володимира Сальдо";
- "Ліва опозиція";
- "Партія Шарія";
- "Союз лівих сил";
- "Опозиційна платформа – За життя";
- "Прогресивна соціалістична партія України";
- "Соціалістична партія України".
Слідчі СБУ встановили, що члени цих партій допомагали Росії встановити свою владу на тимчасово окупованих територіях України, а також допомагали в організації псевдореферендумів на цих територіях.
Від початку повномасштабної війни СБУ розпочала понад 80 досудових розслідувань, зокрема щодо депутатів рад різного рівня. У межах цих проваджень уже оголосили 37 підозр. Окремі підозрювані наразі переховуються від правосуддя, зокрема на території РФ.
"СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах", - зазначили в СБУ.
- 21 жовтня СБУ затримала чиновника з Миколаєва, завданням якого було створити агентурну мережу РФ.
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