В Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій

Про це повідомила СБУ.

Днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляцію "Соціалістичної партії України". Цим він остаточно заборонив діяльність цієї партії.

Таке рішення ухвалили на підставі указу Президента та рішення РНБО, у чиїй основі - докази деструктивної діяльності партії, які збирала СБУ у межах реагування на загрози нацбезпеці. Серед таких доказів - демонстративна підтримка та популяризація прокремлівської політики стосовно України і на рівні керівництва, і на рівні "звичайних" членів партії.

Відтепер на території України повністю заборонена діяльність 12 проросійських партій. Серед них:

"Опозиційний блок";

"Соціалісти";

партія "Справедливості та розвитку";

"Наші";

"Держава";

"Блок Володимира Сальдо";

"Ліва опозиція";

"Партія Шарія";

"Союз лівих сил";

"Опозиційна платформа – За життя";

"Прогресивна соціалістична партія України";

"Соціалістична партія України".

Слідчі СБУ встановили, що члени цих партій допомагали Росії встановити свою владу на тимчасово окупованих територіях України, а також допомагали в організації псевдореферендумів на цих територіях.

Від початку повномасштабної війни СБУ розпочала понад 80 досудових розслідувань, зокрема щодо депутатів рад різного рівня. У межах цих проваджень уже оголосили 37 підозр. Окремі підозрювані наразі переховуються від правосуддя, зокрема на території РФ.

"СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах", - зазначили в СБУ.

21 жовтня СБУ затримала чиновника з Миколаєва, завданням якого було створити агентурну мережу РФ.