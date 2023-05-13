Парламент Португалія легалізувала евтаназію: слово за президентом

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що це питання розділило глибоко католицьке португальське суспільство та зустріло рішучу протидію з боку президента країни Марсело Ребелу де Соуза, який є вірним відвідувачем церкви.

Відповідно до положень законопроєкту, людям старше 18 років буде дозволено просити допомогти померти, якщо вони невиліковно хворі та відчувають нестерпні страждання.

Це стосуватиметься лише тих, хто страждає від "тривалого" та "нестерпного" болю, за винятком випадків, коли особа буде визнана психічно недієздатною для прийняття такого рішення.

Закон буде застосовуватися лише до громадян та законних резидентів країни та не поширюватиметься на іноземців, які приїжджають до країни з метою вкоротити собі віку.

Як повідомлялося, в Австрії 1 січня набув чинності закон про пасивну добровільну евтаназію, або асистоване самогубство.

Законопроєкт про евтаназію схвалювався парламентом чотири рази за останні три роки, але щоразу повертався на розгляд конституції через спротив президента.

У президента є тиждень, щоб оприлюднити новий закон. За словами португальських ЗМІ, він може набути чинності до осені.

Евтаназія та допоміжне самогубство дозволені лише в кількох країнах, включаючи країни Бенілюксу та сусідню з Португалією Іспанію.