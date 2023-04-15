У Нідерландах дозволять евтаназію для невиліковно хворих дітей до 12 років

Про це інформує NL Times.

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Ернст Койперс очікує, що зміни в законі ухвалять упродовж року. Засновуватимуть нові рекомендації щодо евтаназії до дітей, які мають невиліковні хвороби і смерть яких очікується найближчим часом. Для них "припинення життя є єдиним життєздатним способом позбавитися безнадійних і нестерпних страждань". Таких дітей, імовірно, буде лише 5-10 на рік.

Після проведення евтаназії наглядовий комітет і прокуратура перевірятимуть, чи провели процедуру з належною увагою.

Наразі закон про евтаназію в Нідерландах дозволяє припинити життя дорослим і дітям від 12 років, якщо вони нестерпно і безнадійно страждають. Згідно із законодавством країни, вони вже здатні зрозуміти свій стан і серйозність свого рішення.

Проте зараз Нідерланди не мають певного закону, який би дозволив врегулювати питання позбавлення страждань тяжкохворих і невиліковно хворих дітей віком до 12 років. Утім дослідження. проведене у 2019 році, показало велику потребу у впровадженні певних правил евтаназії для цієї вікової групи дітей, які "страждають безнадійно і нестерпно". Так батьки, яких опитали для дослідження, казали, що вони не мали вибору, коли їхні діти годинами кричали в агонії чи страждали від майже безперервних нападів.

Довідка: У Нідерландах дозволили евтаназію у 2002 році. До сьогодні цією можливістю скористалася понад 91 тис. людей у країні.