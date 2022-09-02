Про це пише Der Spiegel.

"Нам потрібна мирна ініціатива від СДПН", - сказав речник парламентської групи з економічної політики Бернд Вестфаль, за словами учасників парламентської групи СДПН у Дрездені.

"Людські страждання, зруйнована інфраструктура та втрата добробуту для всіх мають призвести до більш розумних рішень у 21 столітті. СДПН є партією миру і має дати йому поштовх", - сказав соціал-демократ.

У такому ж руслі висловилися депутати бундестагу від СДПН Ніна Шеєр і Ральф Стегнер. Стегнер вимагав не зводити розв’язання проблеми до питання постачань зброї, а краще зосередитися на дипломатичному й політичному шляхах.

Після засідання голова комітету у закордонних справах Міхаель Рот бундестагу відмежувався від заяв своїх колег з парламентської групи.

"Психологічна війна Путіна спрямована саме на наші страхи. Він хоче розділити наші суспільства та позбавити легітимності нашу підтримку України". За словами Рота, Путін не хоче миру. Тому голова комітету застерігає, щоб "знову не потрапити в путінську пастку через голову України".

30 серпня Німеччина та Франція виступили проти повної заборони шенгенських віз для росіян.

2 вересня Олаф Шольц заявив, що схильний продовжити телефонний діалог з Путіним.

26 серпня ліве крило партії Шольца вимагало припинити надавати Україні зброю та почати переговори з РФ.

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