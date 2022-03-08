Пасажиропотік на кордонах України з ЄС залишається дуже активним, – речник Держприкордонслужби
Андрій Демченко зауважив, що під час вторгнення вже був певний спад емігрантів, проте зараз він знову зростає.
"Сьогодні пасажиропотік становить близько 130 тис. людей. Проте ще кілька днів тому він був нижчим – близько 80-90 тис. людей на добу", – сказав він в етері Espreso.TV.
Демченко додав: "Від перших днів російського вторгнення від середньодобового показника в 50 тис. людей він почав зростати й досяг рівня 120 тис. Потім декілька днів буде певний спад до 80-90 тис., зараз же він знову зріс та становить близько 130 тис. людей на добу, які перетинають кордон в напрямку ЄС чи України, проте більший потік однозначно на виїзд".
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Також він зазначив, що від моменту повномасштабного вторгнення Україну покинуло близько 1 млн українців та 150 тис. іноземних громадян. Проте приблизно 170 тис. громадян повернулось в Україну.
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"Кожні 3 години на інформаційних ресурсах Держприкордонслужби показуємо завантаженість пунктів пропуску. На кордоні з Польщею таких пунктів 8, по 3 на кордоні Словаччини та Румунією та 5 пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною. Однак люди найчастіше обирають напрямок Польщі, перетинають кордон в межах Львівської області. Натомість менш завантаженими є пункти пропуску в межах Волинської області, а також на Закарпатті", – підсумував речник Держприкордонслужби.
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