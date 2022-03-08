Пасажиропотік на кордонах України з ЄС залишається дуже активним, – речник Держприкордонслужби

"Сьогодні пасажиропотік становить близько 130 тис. людей. Проте ще кілька днів тому він був нижчим – близько 80-90 тис. людей на добу", – сказав він в етері Espreso.TV.

Демченко додав: "Від перших днів російського вторгнення від середньодобового показника в 50 тис. людей він почав зростати й досяг рівня 120 тис. Потім декілька днів буде певний спад до 80-90 тис., зараз же він знову зріс та становить близько 130 тис. людей на добу, які перетинають кордон в напрямку ЄС чи України, проте більший потік однозначно на виїзд".

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Також він зазначив, що від моменту повномасштабного вторгнення Україну покинуло близько 1 млн українців та 150 тис. іноземних громадян. Проте приблизно 170 тис. громадян повернулось в Україну.

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"Кожні 3 години на інформаційних ресурсах Держприкордонслужби показуємо завантаженість пунктів пропуску. На кордоні з Польщею таких пунктів 8, по 3 на кордоні Словаччини та Румунією та 5 пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною. Однак люди найчастіше обирають напрямок Польщі, перетинають кордон в межах Львівської області. Натомість менш завантаженими є пункти пропуску в межах Волинської області, а також на Закарпатті", – підсумував речник Держприкордонслужби.

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