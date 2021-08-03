Пентагон навчив штучний інтелект "передбачати майбутнє" на кілька днів вперед
Пентагон навчив штучний інтелект GIDE відстежувати зміни даних в режимі реального часу
Про це повідомляє The Times, передає "РБК-Україна".
Якщо супутники зафіксують відплиття підводного човна на території ворожої країни, штучному інтелекту знадобиться лише декілька секунд, аби проаналізувати ситуацію, коли військові годинами переглядатимуть й аналізуватимуть дані.
Зрештою, замість того, аби витрачати час на реагування й покладання на застарілі дані, США можуть використовувати GIDE для попереджувальних кроків під час військових операцій.
Технологія штучного інтелекту GIDE не є інноваційною, втім до сьогодні її ніхто не використовував у військових цілях. Америка планує розпочати практичне використання системи вже найближчим часом. Найімовірніше те, що наступні масштабні випробування відбудуться вже весною 2022 року під час глобальних військових навчань.
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