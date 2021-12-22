Пентагон: військові керівники США і РФ провели телефонні перемовини щодо питань регіональної безпеки

Про це йдеться офіційному повідомленні речника Об’єднаного комітету начальників штабів США полковника Дейва Батлера.



"Генерал Марк Міллі провів сьогодні телефонну розмову з начальником російського Генштабу генералом Валерієм Герасимовим. Воєначальники обговорили актуальні питання регіональної безпеки", - зазначається в пресрелізі, який оприлюднили за результатами переговорів.



У повідомленні уточнюється, що телефонна розмова відбулася в продовження діалогу з метою зменшення ризиків, а також розв’язання конфліктів. У американському військовому відомстві зазначили, що обидва лідери погодилися не розголошувати деталі спілкування.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що переговори з РФ щодо пропозицій Росії з питань безпеки можуть відбутися на початку 2022 року, а зустріч президентів США й РФ Джо Байдена й Володимира Путіна поки не проводитимуть.