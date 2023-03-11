Пентагон запросить $170 млрд, зокрема для заміни зброї, відправленої Україні, - Bloomberg
Пентагон запросить $170 млрд на новий фінансовий рік для заміни боєприпасів, що постачаються в Україну, а також замовлення далекобійної зброї на випадок конфлікту з Китаєм
Про це пишуть у Bloomberg із посиланням на отримані документи.
Згідно з внутрішнім бюджетним документом, Пентагон просить $170 млрд на новий фінансовий рік на заміну боєприпасів, що постачаються в Україну, а також озброєнь, таких як ракети дальнього радіуса дії, які можуть знадобитися в разі конфлікту з Китаєм.
Зазначається, що міністерство оборони США просить $76,8 млрд на ВМС і морську піхоту, з яких $32,8 млрд - на будівництво нових кораблів; $61 млрд - на ВПС, включаючи Космічні сили США, і $24,4 млрд - на сухопутні війська.
Серед найбільших одержувачів коштів на дослідження і розробки - $3,7 млрд на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel корпорації Northrop Grumman, $3 млрд на розробку бомбардувальника B-21 і $2,3 млрд на програму "Домінування в повітрі наступного покоління", призначену для заміни винищувача F-22.
- Нагадаємо, пакет військової допомоги США Україні було оголошено 24 лютого – у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ. У пакеті на загальну суму 2 мільярди доларів містяться додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби.
- Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року вже перевищив 30 мільярдів доларів.
- Сполучені Штати в п'ятницю, 3 березня, оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні в $400 млн, що складатиметься переважно з боєприпасів.
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