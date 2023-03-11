Про це пишуть у Bloomberg із посиланням на отримані документи.

Згідно з внутрішнім бюджетним документом, Пентагон просить $170 млрд на новий фінансовий рік на заміну боєприпасів, що постачаються в Україну, а також озброєнь, таких як ракети дальнього радіуса дії, які можуть знадобитися в разі конфлікту з Китаєм.

Зазначається, що міністерство оборони США просить $76,8 млрд на ВМС і морську піхоту, з яких $32,8 млрд - на будівництво нових кораблів; $61 млрд - на ВПС, включаючи Космічні сили США, і $24,4 млрд - на сухопутні війська.

Серед найбільших одержувачів коштів на дослідження і розробки - $3,7 млрд на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel корпорації Northrop Grumman, $3 млрд на розробку бомбардувальника B-21 і $2,3 млрд на програму "Домінування в повітрі наступного покоління", призначену для заміни винищувача F-22.