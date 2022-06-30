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Передача Україні важкого озброєння врятує партнерів від "російської військової машини", - Подоляк

30 червня, 2022 четвер
06:04
Світ Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що передача Україні важкої зброї убезпечить країни-партнери від "російської військової машини"

Про це він написав у твітері.

"Підсумовуючи саміт НАТО... Даючи важку зброю Україні, наші партнери можуть абсолютно не боятися "російської військової машини". За добре відомою традицією, будь-яка машина, зроблена в Росії, швидко ламається, глохне та перетворюється на брухт. Доведено ЗСУ", - написав Подоляк.

  • 28-30 червня у Мадриді тривав саміт НАТО. Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ. А Росію було визнано країною, що становить пряму загрозу для Альянсу. 
  • Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відчиненими, зокрема щодо членства України в Альянсі.
  • Під час саміту НАТО 29 червня в Мадриді відбулася акція NATO, stop russian genocide in Ukraine! Учасники звернулися до країн-членів Північноатлантичного альянсу з закликом допомогти звільнити окуповані території України, припинити геноцид українців Росією та надати Україні необхідну зброю.

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Україна
саміт НАТО
НАТО
Михайло Подоляк
зброя для України
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