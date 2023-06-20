Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Мені здається, що передача українських військовополонених Угорщині більше схожа на спецоперацію Росії проти Орбана. Росіяни завжди торгували українськими військовополоненими у своїх інтересах, починаючи з 2014 року. Завдяки обміну на українських військовополонених вони змогли повернути Віктора Медведчука. Чим Медведчук займався в Україні з 2014 року розповідати не потрібно. З Орбаном виконали схожий прийом. Тільки в цьому випадку, як на мене, метою є подальша ескалація відносин між Угорщиною та Україною", - пояснив Тужанський.

Експерт переконаний, що Росія буде посилювати гібридну війну проти України напередодні саміту НАТО.

"Передача українських військовополонених Угорщині також має на меті послабити позиції України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Росія діє в традиційному стилі, намагаючись розсварити Європу. Їхні дії також пояснюються в контексті українського контрнаступу та можливого початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Такі гібридні методи вони задіювали завжди", - додав він.