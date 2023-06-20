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Передача українських військовополонених Угорщині виглядає як спецоперація Росії проти Орбана, - експерт-міжнародник Тужанський

20 червня, 2023 вiвторок
12:13
Війна з Росією путін і орбан

Директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський вважає, що Росія передала українських військовополонених Угорщині, щоб посилити рівень ескалації між Будапештом та Києвом

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Мені здається, що передача українських військовополонених Угорщині більше схожа на спецоперацію Росії проти Орбана. Росіяни завжди торгували українськими військовополоненими у своїх інтересах, починаючи з 2014 року. Завдяки обміну на українських військовополонених вони змогли повернути Віктора Медведчука. Чим Медведчук займався в Україні з 2014 року розповідати не потрібно. З Орбаном виконали схожий прийом. Тільки в цьому випадку, як на мене, метою є подальша ескалація відносин між Угорщиною та Україною", - пояснив Тужанський.

Експерт переконаний, що Росія буде посилювати гібридну війну проти України напередодні саміту НАТО.

"Передача українських військовополонених Угорщині також має на меті послабити позиції України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Росія діє в традиційному стилі, намагаючись розсварити Європу. Їхні дії також пояснюються в контексті українського контрнаступу та можливого початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Такі гібридні методи вони задіювали завжди", - додав він.

  • 9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.
  • Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.
  • 16 червня уповноважений у справах зниклих безвісти Олег  Котенко сказав, що Україна встановила місце перебування 11 військовополонених. За кілька днів повідомили, що МЗС України вимагає допустити до них консула. Водночас Будапешт продовжував нехтувати правами й основоположними свободами людей та ігнорував усі спроби конструктивного діалогу з посольством України. 
  • У МЗС України 19 червня зазначили, що спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України "продовжують вживати активних заходів задля повернення додому ймовірно одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії". 
  • "Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - заявили в МЗС. 
  • 19 червня речник Єврокомісії з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що Угорщина повинна пояснити свої дії щодо передачі їй українських військовополонених з РФ і свою комунікацію щодо цього питання.
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
тероризм
Угорщина
окупанти
Віктор Орбан
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