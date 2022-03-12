Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у Тwitter, передає Еспресо.TV.

"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", - написав він, додавши до допису спільне фото з Андрієм Єрмаком.



Нагадаємо, після першого раунду переговорів 1 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з РФ поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.

3 березня відбувся другий раунд переговорів Києва та Москви, після яких Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримала результатів, на які розраховувала.

7 березня у Білорусі завершився третій раунд переговорів України з Росією.

У четвер, 10 березня, в Анталії також відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини (Мевлют Чавушоглу), України (Дмитро Кулеба) та Росії (Сергій Лавров).