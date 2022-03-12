Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк
Переговори з російською делегацією тривають безперервно у відеоформаті. Також створено спеціальні робочі підгрупи.
Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у Тwitter, передає Еспресо.TV.
"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", - написав він, додавши до допису спільне фото з Андрієм Єрмаком.
- Нагадаємо, після першого раунду переговорів 1 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з РФ поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.
- 3 березня відбувся другий раунд переговорів Києва та Москви, після яких Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримала результатів, на які розраховувала.
- 7 березня у Білорусі завершився третій раунд переговорів України з Росією.
- У четвер, 10 березня, в Анталії також відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини (Мевлют Чавушоглу), України (Дмитро Кулеба) та Росії (Сергій Лавров).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе