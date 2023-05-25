Про це повідомляє Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (IRMCT) ООН.

Зловмисника спіймали 24 травня під час спільної операції слідчих ООН та влади Південної Африки. За даними слідства, Каїшема організував вбивство приблизно 2000 представників етнічної меншини тутсі у комуні Ківуму — жінок, чоловіків, дітей та літніх людей.

Чоловік купив та роздав бензин, аби підпалити церкву, у якій перебували мирні люди. Коли це не вдалося, Каїшема разом з іншими на бульдозері зруйнував церкву з людьми всередині. Це сталося 15 квітня 1994 року.

У липні 1994-го Каїшема разом із дружиною, дітьми та зятем втік до Демократичної Республіки Конго. Потім він ховався у різних країнах Африки та у 1999 році попросив притулку в Кейптауні, де переховувався під вигаданим ім'ям, пише CNN.

Йому висунули підозру та оголосили у розшук у 2001 році. Каїшему намагалися затримати три роки тому, але тоді операція провалилася.

CNN із посиланням на слідчих ООН пише, що одразу після затримання Каїшема заперечував свою особу. Але до кінця дня він зізнався, що вже довгий час чекав на арешт.