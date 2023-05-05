Південна Африка вимагає від Великої Британії повернути діамант з королівського скіпетра
У Південній Африці зареєстрували петицію, у якій вимагають від Великої Британії повернення найбільшого діаманта у світі, яким інкрустований скіпетр монарха. Його використовуватимуть цієї суботи під час коронації Чарльза III
Про це інформує Reuters.
"Діамант має повернутися до Південної Африки. Він має стати символом нашої гордості, спадщини й культури", - заявив автор петиції юрист Мотусі Каманга.
Наразі його петиція зібрала вже близько 8 тис. підписів.
"Я думаю, що загалом африканці починають усвідомлювати, що деколонізація - це не лише надання людям певних свобод, але й повернення того, що у нас було експропрійовано", - додав Каманга.
Інформагентство пише, що цей діамант, який називається Куллінан I, також відомий як Зірка Африки, важить 530 каратів. Його виявили в Південній Африці у 1905 році, яка тоді перебувала під контролем Великої Британії, і подарували британській монархії.
Зазначають також, що він був вирізаний з алмазу Куллінан, який важив 3100 каратів. Його видобули поблизу Преторії.
Крім того, з того самого каменю огранували менший діамант, відомий як Куллінан II. Його вмонтовано в Імперську державну корону, яку носять британські монархи на урочистих заходах. Вона разом зі скіпетром та іншими коштовностями зберігається в лондонському Тауері.
Копія цілого діаманта Куллінан, розміром приблизно з людський кулак, виставлена в Кейптаунському музеї алмазів.
- 2 травня стало відомо, що Велика Британія не запросила на коронацію британського монарха Чарльза ІІІ лідерів Росії, Білорусі та ще 5 країн.
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