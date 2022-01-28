"Перекручена інформація": член ТКГ Казанський прокоментував інсайд ЗМІ щодо можливих прямих перемовин України з терористами "Л/ДНР"
Представник Донецька в українській делегації у ТКГ Денис Казанський прокоментував інформацію німецьких ЗМІ про нібито те, що на зустрічі "нормандських" радників мали обговорювати питання прямих перемовин між Україною та терористам "Л/ДНР"
Про це він сказав у коментарі Радіо Донбас.Реалії.
"Мені здається, це абсолютно перекручена інформація, де хтось щось не так переклав, почув і наплутав, і пишеться просто про зустріч ТКГ, де присутні представники ОРДЛО у складі російської делегації. З ними ці переговори йдуть уже 8 років. Є інший майданчик, "нормандський формат", і там інші учасники, і там не може бути жодних переговорів з бойовиками", – зазначив Казанський.
Він назвав це повідомлення "безграмотним".
"Те, що я побачив у ЗМІ, – абсолютно дивне і відверто безграмотне формулювання. "Прямі переговори з сепаратистами". Кого з ким? На ТКГ, де присутні Україна, ОБСЄ і Росія, Росія і так приводить з собою представників ОРДО і ОРЛО. Якихось додаткових майданчиків не створювалося", - сказав член ТКГ.
- Нагадаємо, у середу, 26 січня, проходить зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.
- Німецьке видання dpa написало, що політичні радники лідерів нормандського формату можуть під час перемовин в Парижі узгодити переговори України з терористами "Л/ДНР".
- Політолог Андрій Піонтковський заявив, що голова Офісу президента Єрмак віз Адміністрації президента РФ Козаку на затвердження "10 кроків до миру, у яких він уже здав усе".
- Єрмак виключив можливість прямих перемовин із терористами "ЛДНР".
- Єрмак назвав "нормандську" зустріч політичних радників потужним сигналом готовності сторін до мирного врегулювання.
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