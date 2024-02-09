Переможні новини 716-го дня війни: дрони СБУ атакували нафтопереробні заводи у РФ, а Фінляндія надала Україні військову допомогу

Перший транш із 50 млрд євро, нових коштів на підтримку України, очікується на початку березня

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що перший транш із 50 млрд євро, нових коштів на підтримку України, очікується на початку березня.

Про це повідомило Financial Times, передає РБК-Україна.

"Наша мета - перша половина березня", - сказав Варгеї, додавши, що допомога необхідна Україні, особливо з огляду на те, що відбувається зараз у США.

"Таким чином ми повернемося на правильний шлях і допоможемо їм упоратися з їхніми фінансовими труднощами", - заявив єврокомісар.

Після здійснення платежу робота перейде до створення більш формалізованого плану "гроші в обмін на реформи", узгодженого між Києвом і Брюсселем, за яким Україна отримає 50 млрд євро щоквартальними платежами.

Безпілотники СБУ вночі атакували два нафтопереробні заводи в РФ

У Краснодарському краї вночі горіли нафтопереробні заводи - Ільський та Афіпський. Українські ЗМІ кажуть про атаку безпілотників СБУ.

Про це пишуть "Громадське", Укрінформ та РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що пожежа сталася на Ільському НПЗ. Було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. Без неї РФ не зможе виробляти дизпальне для військових потреб. Ціна такої установки - близько 50 млн доларів.

Крім цього, дрони СБУ вдарили по Афіпському заводу, але наслідки ще уточнюються.

"Такі заводи - цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують пальним російські війська, але є важливими для економіки РФ. Бо Росія - це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде", - сказали у джерелі.

Буданову та Залужному надали звання Герой України

Про це йдеться у відповідному указі.

Зазначається, що Буданов отримав найвищу нагороду "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу - генерал-лейтенанту", - йдеться у повідомленні.

Також президент присвоїв звання Героя України Валерію Залужному.

Відповідний указ опублікувала пресслужба президента.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", - йдеться у тексті документа.

Фінляндія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на майже €190 млн

Фінляндія зібрала для України пакет військової допомоги на майже €190 млн. Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила пресслужба міноборони Фінляндії.

У відомстві стверджують, що допомога враховувала як потреби України, так і ресурсний стан сил оборони Фінляндії, однак вміст вантажу та деталі щодо його доставки не розкривають із міркувань безпеки.

Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окреме фінансування у розмірі 30 млн євро.

"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, аби ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати й для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", – сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Норвегія планує передати Україні додаткові системи ППО NASAMS

У п’ятницю, 9 грудня, уряд Норвегії запропонував парламенту замовити у виробника більше пускових установок та центрів управління вогнем систем ППО NASAMS, щоб передати їх Україні.

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Норвегії.

"Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS", - зазначили у відомстві.

Комплекси NASAMS будуть відправлені на додаток до закупки обладнання, яке вже було передано Україні. Інвестиції сягнуть понад 300 млн євро.

"Норвезька система NASAMs рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Литва надала Україні новий пакет допомоги

У п'ятницю, 9 лютого, до України прибув новий пакет допомоги від міністерства оборони Литовської Республіки, до якого увійшло зимове спорядження та одяг для військових.

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

За даними литовського відомства, до нового пакету допомоги від Литви для українських військових увійшло необхідне для зимового сезону спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

"Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які є необхідними для холодної пори року в польових умовах. Кожен наш пакет підтримки - це додатковий крок до перемоги", - зазначив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Авіація України завдала ударів по районах скупчення ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.