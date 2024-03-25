Переможні новини 761-го дня війни: російський НПЗ зупинив половину потужностей після атаки БПЛА, а Армія дронів уразила 370 одиниць ворожої техніки за тиждень  

НПЗ у Самарі зупинив установку після атаки безпілотника

У російському місті Самара Куйбишевський нафтопереробний завод зупинив одну з двох установок первинної переробки CDU-5 після атаки безпілотника. Це вивело з ладу половину потужностей НПЗ. Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі зазначено: потужність CDU-5 становить 9,5 тис. тонн на день, що дорівнює 70 тис. барелів. Друга нафтопереробна установка має виробничу потужність у 10,5 тис. тонн нафти на добу. Наразі невідомо, чи працює цей пристрій у нормальному режимі.

Згідно з розрахунками Reuters, нафтопереробні потужності РФ, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських БПЛА щонайменше на сім НПЗ, становлять близько 7% від загального обсягу – 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу).

Торік Куйбишевський НПЗ був 29 заводом РФ за обсягом виробництва: його частка становила 1,34% від загального обсягу переробки, а саме 3,687 млн тонн сирої нафти. Він виробив 624 тис. тонн бензину (1,42% від загальноросійського), 1,187 млн тонн дизельного пального, що становить 1,35%, та 1,040 млн тонн мазуту – 2,56%.

Армія дронів за тиждень вразила понад 370 одиниць ворожої техніки

За останній тиждень безпілотники ударних підрозділів уразили понад 370 одиниць російської техніки. І це тільки ті кейси, на які є відеопідтвердження. Про це повідомив на своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Роботу дронів відчули на собі російські танки, опорні пункти, гармати та вантажівки.

"Неодноразово повторював, що сучасна війна – це війна технологій. Працюємо, щоб технологій на фронті було більше", – зазначив Федоров.

Фото: телеграм Михайла Федорова

Попри проблеми з електропостачанням у Харкові відновили роботу метро

25 березня у Харкові знову курсують потяги метро. Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. Дякую всім причетним, як енергетикам, так і транспортникам, за чудову роботу!" – розповів він.

Нагадаємо, під час російської атаки 22 березня постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, ракети зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка генерувала не лише теплову, а й електричну енергію для міста.

США запровадили санкції до тих, хто допомагає РФ обходити санкції

25 березня Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США наклало санкції на 30 організацій і двох осіб, які надають віртуальні фінансові послуги у РФ, повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо тринадцяти юридичних і двох фізичних осіб за діяльність у секторах фінансових послуг і технологій економіки Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

Йдеться про осіб, які особи розробляють або пропонують послуги у сфері віртуальних активів, які дають змогу ухилятися від сплати податків і санкцій США.

Більшість фізичних та юридичних осіб сприяли проведенню транзакцій або пропонували інші послуги, які допомогли вже підсанкційним організаціям обходити вже запроваджені раніше санкції.

Українська ППО збила понад 2000 ракет від 24 лютого 2022

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сили протиповітряної оборони збили понад 2 тис. російських крилатих і балістичних ракет. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"З початку повномасштабного вторгнення було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет. Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи ППО, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів", – йдеться в повідомленні.