Переможні новини 764-го дня війни: збитий російський винищувач упав у море, у Росії один з НПЗ повністю зупинився через атаку дрона

В Україну прибув перший потяг з Праги

28 березня у Чоп прибув перший міжнародний поїзд із Праги. Відтепер прямі потяги між Україною та Чехією курсуватимуть щоденно.

"Нове пасажирське сполучення відкриє для мешканців Закарпаття нові можливості для зручних подорожей до Чехії, Словаччини та з пересадками – далі до багатьох країн Європейського Союзу", – наголосив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Поїзд поєднує зручним нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп. Останній своєю чергою вже став повноцінним хабом у сполученні Україна – ЄС. Час поїздки між Прагою і Чопом становить близько 13 годин.

Підбитий російський винищувач впав у море біля Севастополя

У море в районі Севастополя впав російський військовий літак, пілот катапультувався. Припускають, що літак збила російська ППО.

"Військовий літак впав у море поблизу Севастополя. Цивільні об'єкти не постраждали. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує", – повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Відео падіння російського літака у море шириться телеграм-каналами.

"Вибух пролунав близько 18:00 за місцевим часом. Після цього в мережі стали з'являтися відео з нібито збитим літаком і льотчиком, що катапультується", – пишуть "Крим. Реалії".

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ припустив, що літак помилково могла збити російська ППО. Російські медіа припускають, що впав винищувач Су-27, за іншою версією впав Су-35.

До нового пакета військової допомоги Німеччини увійшли безпілотники та спецтехніка

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшла різноманітна спецтехніка, озброєння, безпілотники та спорядження, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

До нового пакета увійшли 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog і 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog, 6 машин розмінування WISENT 1 та 2 мостоукладальники BEAVER, інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs, 9 мінних тралів та 3 автомобілі для охорони кордону, а також 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros.

Крім того, українська армія отримає 14 розвідувальних БПЛА Vector, 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun і 5 засобів перешкод для дронів, 180 польових систем виявлення дронів RF 360, систему спостереження SATCOM і 330 інфрачервоних камер.

У Росії Куйбишевський НПЗ повністю зупинився

Куйбишевський НПЗ Роснафти зупинив після пожежі обидві установки первинної переробки нафти, таким чином повністю припинивши виробництво. Про це The Moscow Times повідомили два джерела у галузі.

Займання на НПЗ, що виникло минулої суботи через атаку безпілотника, пошкодило одну установку. Однак потім завод був змушений зупинити і другу установку первинної переробки нафти. За словами одного з джерел, вона не була пошкоджена при атаці, але не змогла продовжувати роботу, оскільки технологічно пов'язана з ушкодженою першою.

За розрахунками Reuters, загальна продуктивність установок первинної переробки нафти, що перебувають на аварійному простої після зовнішнього впливу, станом на 25 березня дорівнювала 124.580 тонн на добу, що становить 14% від сумарної потужності діючих первинних установок на НПЗ РФ.