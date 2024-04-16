Переможні новини 783-го дня війни: ГУР влаштували блекаут двом російським військовим заводам, МВФ прогнозує зростання ВВП України в цьому році

У Брянську знищили підстанцію, яка живила військові об’єкти

У ніч на 16 квітня 2024 року в російському Брянську знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, у Брянську було знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів унаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт. Зокрема, без електропостачання залишилась військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада), а також 111-й військовий завод (машинобудівне підприємство) та 192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

"Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України", – додають у ГУР.

Армія дронів за тиждень знищила 42 танки і майже сотню гармат

За тиждень армія дронів знищила шість ворожих складів палива, шість систем ППО, 42 танки, 97 гармат тощо. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, оприлюднивши щотижневі дані про "урожай" Армії дронів.

"Гармати, танки, бойові броньовані машини. Дрони на фронті продовжують уражати російську техніку. Втрати за тиждень – на графіці, – написав він. – Безпілотники й технології на полі бою — це наша асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога. Працюємо, щоб дронів, наземних роботизованих платформ, РЕБу та інших інновацій в армії було більше".

Фото: Михайло Федоров



СБУ знищила російську систему, яка контролювала небо на 700 км

Сім дронів літакового типу уразили російський радіолокаційний комплекс далекої дії в Брянській області. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

Модернізована РЛС "Небо-У" коштувала орієнтовно 100 млн доларів і дозволяла контролювати небо на 700 км вглиб України. Зокрема, ця система підтримувала бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння, та дозволяла виявляти українські засоби ураження.

Фото: вікіпедія/Vitaly V. Kuzmin

У Литві компаніям, що підтримують РФ, можуть перекрити доступ до держзакупівель

До литовського сейму 16 квітня подали законопроєкт про внесення змін до закону "Про державні закупівлі". Відповідно до документа компанії, що підтримують війну Росії в Україні, не зможуть брати участь у державних закупівлях, повідомляє LRT.

За внесення змін проголосували 72 депутати, проти – 2, утримались – 3.

"На хвилі подій разом з ініціативою "Стоп російській торгівлі" народився законопроєкт, який зобов'яже уряд надати список компаній, які підтримують Росію та її режим. Таким чином, це також обмежить їхню можливість брати участь у державних закупівлях", – заявила ініціаторка змін консерваторка Даля Асанавічюте.

У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) очікують, що показник економічного зростання України за підсумками цього року становитиме 3,2%, а у 2025 році – 6,5%. Про це йдеться в доповіді "Перспективи світової економіки" (WEO), яку презентували у Вашингтоні, передає Укрінформ.

За розрахунками МВФ, цього року реальний ВВП України становитиме 3,2%. У фонді також переглянули показник за минулий рік та збільшили його до 5% (з 4,5%).

Уже у 2025 році аналітики МВФ прогнозують зростання реального ВВП України до 6,5%. Інфляція, за оцінками фонду, знизиться з 12,9% у 2023 році до 6,4% у цьому році, а у наступному зросте до 7,6%.