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Огляд

Переможні новини 852-го дня війни: ЗСУ уразили центр космічного зв'язку РФ, Україна вже в липні може отримати 2,5 млрд євро з активів Росії

Тетяна Яворська
24 червня, 2024 понедiлок
20:00
Перемога України переможні новини

Євросоюз може вже в липні віддати російські мільярди на зброю для України, а проти РФ презентував новий пакет санкцій, ЗСУ успішно нищать окупантів, їхні танки і навіть центр космічного зв'язку

Зміст

ЄС оголосив про 14-й пакет санкцій проти юридичних осіб Росії

ЄС оголосив про 14-й пакет санкцій проти 116 фізичних та юридичних осіб РФ. Його в понеділок, 24 червня, ухвалила Рада ЄС. Санкції спрямовані на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси й торгівля.

"14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи спроби обійти заходи ЄС", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Обмеження стосуватимуться додатково 116 фізичних та юридичних осіб, "відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Згідно з новим пакетом санкцій, ЄС заборонить послуги з реекспорту російського скрапленого природного газу на території ЄС з метою здійснення перевезення до третіх країн. Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". 

ЄС також вводить заборону на використання "Системи передачі фінансових повідомлень" (СПФП), спеціалізованої служби фінансових повідомлень, розробленої Центральним банком Росії, та здійснення транзакції з компаніями, які нею користуються. А ЗМІ, політпартіям та аналітичним організаціям ЄС заборонено приймати фінанси з російських джерел.

Крім того, введено заборону на доступ до портів та надання послуг суднам, що "сприяють російській війні". Йдеться про судна, які перевозять зброю для Москви, вкрадене українське зерно або компоненти для розбудови енергообʼєктів. Сюди ж потрапили 27 танкерів із так званого тіньового флоту Путіна.

ЄС заборонив своїм авіакомпаніям виконувати чартери та приватні перельоти по всьому світу на замовлення фізичних та юридичних осіб із Росії. 

Україна може отримати 2,5 млрд євро прибутків від активів РФ

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що перший транш доходів від заморожених російських активів надійде в липні, а Україна може отримати 2,5 млрд євро.

24 червня, очільники міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу обговорили пропозицію Єврокомісії щодо направлення прибутків від заморожених активів РФ на зброю для України в обхід Угорщини, яка проти цього рішення.

"В нас є ці доходи від заморожених активів. Маємо шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес, щоб це працювало швидко. Перший транш грошей надійде наступного тижня в липні. Другий – за кілька місяців. Ці гроші не можуть застрягти. Слід їх використовувати – ми маємо законну процедуру. Наступного тижня – одна частина з цих 2,5 мільярда. Інша частина буде дещо пізніше", - заявив Боррель.

Також він зазначив, що існує юридична процедура, яка дозволяє виділити кошти від активів РФ на користь України попри опір Угорщини, але її застосування потрібно обговорити з міністрами.

"Оскільки Угорщина не брала участь у рішенні (накопичувати доходи від заморожених російських активів, – ред.), то немає потреби, щоб вона могла брати участь у виконанні рішення… У нас є юридична процедура для просування, уникаючи будь-якого блокування з боку деяких держав-членів, які не є частиною рішення", - пояснив він.

Водночас очільник європейської дипломатії підкреслив, що відповідне рішення слід "приймати негайно".

"Після саміту у Швейцарії, де було відкрито дипломатичний шлях, була відповідь від Путіна, який їздить до Північної Кореї, подорожує скрізь, де він може отримати зброю. Це свідчить, що він явно готується до тривалої війни поза дипломатичним шляхом… Ми повинні збільшити підтримку України", –  додав Боррель.

ЗСУ результативно уразили центр дальнього космічного зв'язку РФ під Євпаторією

23 червня у тимчасово окупованій Євпаторії та населених пунктах поряд пролунало щонайменше 8 вибухів. В Заозерному, Євпаторії та Донузлаві місцеві жителі чули щонайменше 8 вибухів. 

Згодом до Євпаторії поїхали машини швидкої допомоги.

За інформацією Defense Express йдеться про ураження центру дальнього космічного зв'язку. Це вже другий удар Сил оборони України по космічній інфраструктурі РФ у поки окупованому Криму. Сили оборони України завдали результативного удару по доволі специфічному об'єкту у поки окупованому Криму - центру дальнього космічного зв'язку, який знаходиться під Євпаторією у селищі Вітіне.

Про це говорить ряд відео, які були зняті місцевими, які жалілись на потужні вибухи, а також зафільмували масштабну пожежу.

Також є дані супутникового моніторингу пожеж від NASA, який показує наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку.

Мінуснули тисячу рашистів, десяток танків і сім сотень дронів

За останню добу російська армія на східному напрямку зазнала значних втрат. Лише живою силою РФ втратила 1130 осіб. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". 

Крім того, на цьому напрямку Сили оборони знищили 11 танків, 15 бойових бронемашин, 38 гармат і мінометів, 36 одиниць автомобільної техніки, 13 од. спецтехніки, три засоби РЕБ, пункт управління БПЛА і 715 безпілотників. Також захисники знищили 48 укриттів та 7 складів боєприпасів загарбників.

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зброя для України
санкції ЄС проти Росії
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