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Огляд

Переможні новини 909-го дня війни: Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні, росіянин підірвав штаб із офіцерами РФ

Тетяна Яворська
20 серпня, 2024 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

Російський пілот FPV з позивним підірвав штаб офіцерів батальйону "Шторм зет" та перейшов на бік України, а ЗСУ контролюють 1263 кв. км Курської області

Зміст

Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ і перейшов на бік України

У рамках спецоперації "Очерет", проведеної проєктом "Хочу жити" та Легіоном "Свобода Росії", російський пілот FPV з позивним "Сільвер" підірвав штаб офіцерів батальйону "Шторм зет" та перейшов на бік України. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

У ГУР розповіли, що "Сільвер" вирішив співпрацювати з Україною взимку 2024 року, вийшовши на зв'язок з легіоном "Свобода Росії". 

За його словами, він прийняв таке рішення після того, як став свідком воєнних злочинів та знущань з боку російського командування. Він передав українській розвідці цінну інформацію про розташування, чисельність та плани ворога на конкретному напрямку фронту. Далі, дочекавшись зручного моменту, "Сільвер" кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу, де спали російські офіцери, в тому числі його командир.

Після виконання завдання, російський військовослужбовець втік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині він став рекрутом Легіону "Свобода Росії", щоб боротись проти путінського режиму.

Німеччина до кінця року передасть Україні 4 системи IRIS-T

Представник німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер повідомив, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T різної дальності дії та 10 танків Leopard.

За словами Бюхнера, до кінця року Німеччина поставить Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії, 10 зенітних танків Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники та кілька тисяч боєприпасів для артилерії й танків.

Крім того, Німеччина планує у 2025 році надати Україні понад 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, п'ять зенітних танків Gepard, шість додаткових систем IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.

"І саме тому немає жодного повідомлення від уряду про те, що підтримка буде скорочена або якимось іншим чином обмежена", - наголосив Бюхнер.

ЗСУ контролюють 1263 кв. км Курської області

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населених пункти

Про це він заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. "Угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області Збройні сили просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км", - повідомив він.

Також додав, що росіяни ведуть маневрену оборону, нарощують свої угрупування й переміщують сили з інших напрямків.

"Подальші дії наших військ на цьому напрямку напряму залежатимуть від розвитку оперативної обстановки", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Верховна Рада 20 серпня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів. Закон набуває чинності через 30 днів із дня його опублікування. Крім одного пункту  -  згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

"Історичний день. Ставимо крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні. Рада ухвалила законопроєкт №8371, який заборонить діяльність релігійних організацій, що мають зв'язки з країною-агресоркою. 265 за. Для мене це було принциповим питанням", - прокоментував це голосування Микола Княжицький.

Законопроєкт передбачає, що, російська православна церква (РПЦ) має бути заборонена як релігійна організація.

Діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;  РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно; перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено.

Теги:
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зброя
УПЦ МП
Німеччина
ЗСУ
зброя для України
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Курськ
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