Перемога Усика ознаменує початок і нашої воєнної перемоги, - Беленюк

Про це Беленюк сказав в етері "Megogo Гонг".

"Сьогодні перед Усиком, як і перед Джошуа, стоять дуже суттєві виклики. Усик зараз відстоює честь країни. Його перемога дуже суттєва для кожного українця, який буде слідкувати й вірити в перемогу Олександра. Це така ж віра, як і віра в те, що ЗСУ переможуть в війні проти РФ. Сьогоднішня перемога ознаменує початок і нашої воєнної перемоги. Для Джошуа поразка може бути кінцем його кар’єри, тому, я думаю, він теж нервує", - сказав олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк.

Усик та Джошуа зустрінуться у ніч з 20 на 21 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).

Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця.

Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.

В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть регіональні канали Суспільного мовлення та 2+2. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.

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