Перемовини Моссаду з ХАМАСом у Катарі зайшли в глухий кут
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав главі Моссаду Давиду Барнеа і його команді повернутися з Катару, оскільки переговори, що відбулися в суботу в Досі, зайшли в глухий кут
Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на
У суботу, 2 грудня, команда ізраїльської розвідувальної служби Моссад перебувала в Досі з метою проведення переговорів з катарськими посередниками щодо відновлення перемир'я в Газі.
Головною темою переговорів за посередництва Катару було потенційне звільнення нових категорій ізраїльських заручників, окрім жінок і дітей, а також нові умови перемир'я.
У повідомленні йдеться про те, що Ізраїль "відкритий до розгляду" більшої кількості пауз у війні в Газі для звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.
"Ми можемо вести переговори, поки ми все ще воюємо", - сказав чиновник.
- У суботу, 2 грудня, на пресконференції на полях кліматичного саміту COP28 в Дубаї (ОАЕ) французький президент Емманюель Макрон заявив, що якщо Ізраїль має на меті "повне знищення ХАМАСу", то в такому випадку війна в секторі Гази здатна затягтися на десять років.
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