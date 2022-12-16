На Київщині тероборонівець збив російську ракету з кулемета

16 грудня військовослужбовець Територіальної оборони під час масованої атаки росіян збив з кулемета крилату ракету, яка летіла на Київ. Кулеметник помітив крилату ракету та встиг відкрити вогонь і пошкодити її. Після влучання уламки ракети впали посеред поля неподалік армійських позицій.

Тим часом командир взводу Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Андрій Дячук влучними пострілами з ПЗРК "Stinger" збив дві ворожі ракети.

Загалом ЗСУ вдалось збити 60 ракет з 74, які атакували Україну 16 грудня. Ще щонайменше дві ракети не долетіли до України – впали на території РФ.

Українська полярниця у рейтингу найвпливовіших учених світу

Учасниця другої української антарктичної експедиції та дослідниця Національного антарктичного наукового центру Світлана Краковська потрапила в рейтинг 10 найвпливовіших вчених 2022 року за версією журналу Nature. Це – одне з найавторитетніших та найдавніших наукових видань світу.

ТОП 10 Nature показує ключові події в науці за рік та людей, які відіграли в них важливу роль, зокрема, допомогли привернути увагу до найактуальніших проблем людства. Видання представило екологиню Світлану Краковську як "Голос за Україну", адже за цей рік учена "стала міжнародним захисником своєї країни". Зокрема, науковиця вважає, що зміна клімату та війна в Україні мають спільні корені – залежність людства від викопного палива.

IFC виділила $2 млрд для українського бізнесу

Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC) підтримала виділення двох млрд доларів для фінансування українського бізнесу. За словами першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, основні напрямки програми, яку підтримала IFC, це торгове фінансування українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу.

ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Рада ЄС затвердила дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України

"Я вітаю домовленості щодо 9-го пакету санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей", – повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Німеччина виділить €130 млн для Фонду енергетичної підтримки України

Федеральне міністерство економіки та захисту клімату виділить Україні додатково 100 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки. Загалом ще до кінця 2022 року Німеччина надасть фонду 130 млн євро, повідомляє посольство Німеччини в Україні.

Ще 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України перерахує Австрія.

Загалом для Фонду уже виділила кошти Канада, Чехія, Швеція та Нідерланди.

Підприємці уже ввезли в Україну пів мільйона генераторів

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, малі та середні підприємці уже ввезли в Україну 500 тисяч малопотужних генераторів. "Для проходження зими нам потрібно ще близько 17 000 великих та промислових генераторних установок", – повідомив прем’єр.

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