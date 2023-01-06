Епіфаній законно проведе різдвяну службу в головному соборі Лаври

Мінкульт надав дозвіл на проведення предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Управління Київської митрополії ПЦУ подало звернення керівництву заповідника Києво-Печерська Лавра на проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року. Після розгляду звернення заповідник надав дозвіл на проведення богослужінь в Успенському соборі та уклав відповідну угоду з ПЦУ. Відтак Московський патріархат більше не може називати богослужіння ПЦУ в Лаврі незаконними.

У Пентагоні підтвердили, що Україна отримає БМП Bradley

Речник Пентагону генерал Пет Райдер на брифінгу підтвердив, що у рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає БМП Bradley. За його словами, ці машини забезпечать перевагу на полі бою для українських військових.

"Це не танк, а винищувач танків. Bradley – це броньована машина, яка має вогневу силу і яка може доставляти війська в бій. Це значно посилить і без того дивовижні бронетанкові можливості України", – додав він.

У цьому ж пакеті військової допомоги Україна може вперше отримати від США зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.

Після Макіївки у росіян на окупованих територіях паніка

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що після знищення окупантів в Макіївці, багато військовослужбовців РФ змінюють своє постійне місце дислокації. "Морально-психологічний стан ворога на тимчасово окупованих територіях знаходиться на дуже низькому рівні. Вони прекрасно розуміють, що всі їхні укріплення та оборонні лінії їм не допоможуть. До того ж після останніх ударів ЗСУ по скупченню живої сили, зокрема в Макіївці, серед окупантів панує цілковита паніка. Вони навіть залишили кілька місць власного перебування", – розповів Дудукалов.

Україна за рік отримала безпрецедентну суму допомоги

Україна у 2022 році отримала від іноземних партнерів близько 1 трлн гривень. На першому місці – США, які надали 410 млрд гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Ще 390 млрд грн надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком. Від МВФ Україна отримала 88 млрд грн.

На найбільших вокзалах країни встановлять потужні зарядні станції

6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить подорожувальникам завжди бути на зв’язку.

"Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для Укрзалізниці", - підкреслили в Укрзалізниці.