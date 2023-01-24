Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 335 дня війни: за пів години ЗСУ знищили три вертольоти Ка-52, український фільм номінований на "Оскар" та підрозділ танків для України
Огляд

Переможні новини 335 дня війни: за пів години ЗСУ знищили три вертольоти Ка-52, український фільм номінований на "Оскар" та підрозділ танків для України

Зіновія Воронович
24 січня, 2023 вiвторок
20:00
Перемога України Перемога України

24 січня зенітники знищили три ударні вертольоти Ка-52, український фільм вперше в історії номінували на "Оскар", а у Європі можуть створити підрозділ танків для України

ЗСУ знищили три ворожі вертольоти за пів години

За пів години протиповітряного бою з 00:00 по 00:30 годин 24 січня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищили три російські ударні вертольоти Ка-52. 

Пізніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25.

Український фільм номінований на "Оскар"

Уперше в історії України фільм з України "Будинок зі скалок" став номінантом на премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. Стрічка створена у копродукції Данії, України, Швеції та Фінляндії за підтримки Держкіно України.

У фільмі показані історії дітей із особливого дитячого будинку на Сході України. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту.

США можуть поставити Україні танки Abrams

Президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди". Про це неназваний високопоставлений чиновник міністерства оборони США заявив "Sky News Arabia" 24 січня.

За словами чиновника, президент Джо Байден готовий відправити близько 10 танків Abrams, а "Києву потрібно 500 танків, аби протистояти тому, до чого готується президент Росії Володимир Путін". 

Тим часом президент Фінляндії Саулі Нійністе на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві заяв, що Фінляндія обговорює можливість утворити потужний підрозділ танків Leopard у Європі для України. 

Також з’явилась інформація, що дванадцять країн погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть на це згоду

Українські медики вперше самостійно пересадили легені 

У Львові успішно провели трансплантацію легень від посмертного донора. Це друга трансплантація легень в Україні і перша, яку медики провели без допомоги іноземних колег.

"Цю операцію наші лікарі зробили без допомоги іноземних колег. Вперше не лише для нас – для України. І знаєте, як і все в житті, цей шлях не був простим. Ми тяжко працювали, довго готувалися. І от зараз маємо команду найкращих лікарів. А ще ми маємо надійних друзів – команду Інституту серця. Вони їхали всю ніч, щоб допомогти пересадити серце, доки наші кардіохірурги працюють з легенями", - зазначив генеральний директор Першого ТМО Олег Самчук.

Проєкт заводу з виробництва Bayraktar в Україні готовий

Посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив, що компанія, яка займатиметься будівництво заводу з виробництва Bayraktar в Україні, завершила підготовку фізичного проєкту.

"Ми очікуємо, що завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати вироби з українськими комплектуючими", – заявив Василь Боднар.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Статті
Економіка
Культура
Кіно
ЄС
Оскар
Львів
Медицина
Здоров'я
Фінляндія
ЗСУ
війна з Росією
США
зброя для України
Байрактар
Читайте також:
Андрій Бабіш
23 січня, 2023 понедiлок
Кандидат у президенти Чехії Бабіш заявив, що не відправлятиме солдатів, якщо РФ нападе на країни НАТО, - Йозвяк
Кирило Тимошенко
24 січня, 2023 вiвторок
Заступник голови ОП Тимошенко звільнився. Він може очолити Херсонську ОВА, - ЗМІ
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
23 січня, 2023 понедiлок
Голова МЗС Італії: ЄС може попросити Україну почати перемовини з РФ, якщо та припинить обстрілювати інфраструктуру
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.47
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
24 січня
20:04
OPINION
Христина Лукащук
Про комерціоналізацію, моду, експертність та шанс
19:49
Розміром із Лондон: від крижаного плато Антарктиди відколовся айсберг
19:45
Leopard 1А5
Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard в Україну, - Der Spiegel
19:27
Денис Шмигаль
У Кабміні назвали ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну"
19:26
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ не виявила військової техніки на території українських АЕС, - Гроссі
19:26
Годинник Судного дня перевели на 10 секунд ближче до півночі, через війну в Україні
19:14
російські військові окупанти
Ворог зазнав численних втрат на Бахмутському напрямку. На Лиманському й Авдіївському ЗСУ відбили всі атаки, - Генштаб
19:10
Довженко-Центр
На посаду керівника Довженко-Центру претендують 5 кандидатів: прізвища
19:01
Ексклюзив
Мультитест у 2023 році буде найжорсткішим за всі 15 років проведення тестування, - експерт з освітніх питань
18:57
Брендон Урі, Panic! Аt the disco
Гурт Panic! Аt the disco оголосив, що завершить діяльність у березні
18:30
Ексклюзив
Олаф Шольц
Шольц свідомо затримує постачання Україні озброєння, - дипломат Чалий
18:25
Олександра Меркушина
ЄЮОФ-2023: біатлоністка Меркушина виграла спринт та здобула перше золото для України
18:23
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган збирає радбез Туреччини, де серед іншого обговорюватиме довгострокове перемир'я між Україною та РФ
18:13
танки Leopard
Німеччина в середу схвалить запит Польщі про Leopard 2 для України, - Bloomberg
18:09
танк Leopard 2
Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн, - ABC New
18:08
Василь Лозинський
Суд обрав запобіжний захід для пособника ексзаступника міністра Лозинського
18:07
OPINION
Ростислав Павленко
Щоб отримати зброю, іноді варто дивитися кіно
18:02
Світло
За порушення графіків відключень оштрафували Київське та Одеське обленерго
17:58
Leopard 2
Чехія не готова відмовитися від німецьких танків Leopard на користь України
17:53
енергетика ЛЕП електрика
Ближче до весни росіяни можуть зменшити обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури, - ексміністр енергетики Оржель
17:51
Оновлено
Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, - ЗМІ
17:40
Україна Євросоюз
В ЄС привітали антикорупційні розслідування та відставки чиновників в Україні
17:38
26 машин "швидкої" доставили пацієнтів з Херсона на Львівщину
"Медицина — в критичному стані": голова облради заявив про руйнування більшості лікарень Херсонщини
17:38
метро
Замість будувати метро на Виноградар поклав гроші на депозит: з генпідрядника стягнули ₴139 млн
17:08
Фінляндія
Фінляндія вважає, що у переговорах з Туреччиною про вступ до НАТО потрібен тайм-аут
17:08
Оновлено
президенти України та Фінляндії, зустріч у Києві 24 січня 2023 року
Президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся в Києві з Зеленським: подробиці
17:00
В'ячеслав Негода
Заступник глави Мінрегіону Негода пояснив свою відставку реорганізацією міністерства
16:59
зерновий термынал
"Зерновий коридор" працює, попри гальмування процесу Росією, обговорюється продовження угоди, - посол України в Туреччині
16:43
Володимир Зеленський
"Ми не збираємось нападати на Білорусь": Зеленський відповів на заяву Лукашенка щодо "пакту про ненапад"
16:43
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнуло авто колаборантки Мамай, - мер Мелітополя
16:35
F-16
Вже фактично визначено тип літака, який буде наданий Україні: готуються пілоти, персонал та інфраструктура, - Ігнат
16:30
Співпрацювала з окупантами на Запоріжжі: депутатці-освітянці оголосили підозру
16:27
На фото: кадр з фільму "Будинок зі скалок"
Уперше в історії "Оскара": український фільм став номінантом кінопремії
16:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:18
Чехія
ЄС має запровадити додаткові санкції, щоб обмежити здатність РФ виробляти зброю, - очільник МЗС Чехії
16:10
коронавірус
В Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу
16:06
OPINION
Ігор Танчин
Не бути жертвою
16:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація біля Кремінної неоднозначна, потрібно більше зброї та техніки, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
16:04
Ліга чемпіонів
УЄФА не поверне російські клуби в єврокубки до кінця війни РФ проти України, - Sky News
15:55
Окупанти обстріляли Харківщину
Росіяни обстріляли село на Харківщині з артилерії: поранено двох людей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV