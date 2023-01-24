ЗСУ знищили три ворожі вертольоти за пів години

За пів години протиповітряного бою з 00:00 по 00:30 годин 24 січня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищили три російські ударні вертольоти Ка-52.

Пізніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25.

Український фільм номінований на "Оскар"

Уперше в історії України фільм з України "Будинок зі скалок" став номінантом на премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. Стрічка створена у копродукції Данії, України, Швеції та Фінляндії за підтримки Держкіно України.

У фільмі показані історії дітей із особливого дитячого будинку на Сході України. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту.

США можуть поставити Україні танки Abrams

Президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди". Про це неназваний високопоставлений чиновник міністерства оборони США заявив "Sky News Arabia" 24 січня.

За словами чиновника, президент Джо Байден готовий відправити близько 10 танків Abrams, а "Києву потрібно 500 танків, аби протистояти тому, до чого готується президент Росії Володимир Путін".

Тим часом президент Фінляндії Саулі Нійністе на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві заяв, що Фінляндія обговорює можливість утворити потужний підрозділ танків Leopard у Європі для України.

Також з’явилась інформація, що дванадцять країн погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть на це згоду

Українські медики вперше самостійно пересадили легені

У Львові успішно провели трансплантацію легень від посмертного донора. Це друга трансплантація легень в Україні і перша, яку медики провели без допомоги іноземних колег.

"Цю операцію наші лікарі зробили без допомоги іноземних колег. Вперше не лише для нас – для України. І знаєте, як і все в житті, цей шлях не був простим. Ми тяжко працювали, довго готувалися. І от зараз маємо команду найкращих лікарів. А ще ми маємо надійних друзів – команду Інституту серця. Вони їхали всю ніч, щоб допомогти пересадити серце, доки наші кардіохірурги працюють з легенями", - зазначив генеральний директор Першого ТМО Олег Самчук.

Проєкт заводу з виробництва Bayraktar в Україні готовий

Посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив, що компанія, яка займатиметься будівництво заводу з виробництва Bayraktar в Україні, завершила підготовку фізичного проєкту.

"Ми очікуємо, що завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати вироби з українськими комплектуючими", – заявив Василь Боднар.

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