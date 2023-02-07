Українські захисники збили над Бахмутом ворожий штурмовик

Удень 7 лютого українські прикордонники збили над Бахмутом Донецької області російський штурмовик. Доля пілота наразі невідома

Про це повідомили у ДПСУ.

"Ворожий штурмовик прикривав із повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. ПЗРК одного з прикордонних підрозділів відкрив вогонь і збив російський бойовий літак, попередньо Су-25", - розповіли прикордонники.

Україна виготовляє зброю, яка може вражати цілі на території РФ

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, Україні ніхто не забороняє вражати цілі на російській території власною зброєю та відповів ствердно на запитання, чи є вона в наявності.

"Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, ми її маємо", – сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України.

На Луганщині діють українські партизани

Українські партизани на Луганщині підпалили так звану шафу СЦБ - систему автоматизованого керування залізницею.

Устаткування знищено на ділянці залізничного сполучення Ровеньки - Антрацит в районі населеного пункту Ясеновський.

Німеччина дозволила двом компаніям постачання Україні 178 танків Leopard 1

Федеральний уряд дав зелене світло на експорт 178 Leopard 1 від груп Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 Leopard 1 походять від Rheinmetall, 90 – від FFG.

Не відомо, чи всі 178 Leopard 1 зрештою будуть боєздатними, чи багато машин доведеться використовувати як склади запасних частин.

Данія передасть Україні списані Leopard

Данія вирішила передати Україні танки Leopard 1A5, які більше не входить до складу збройних сил цієї держави. Техніка має надійти протягом кількох місяців.

Таким чином Данія долучається до "танкової коаліції" країн, які жертвують Україні "Леопарди".

Українська авіація завдала 9 ударів по російських окупантах

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також наші захисники знищили ворожий БПЛА типу “Орлан”.