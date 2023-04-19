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Переможні новини 420 дня війни: системи Patriot вже в Україні, а ЗСУ ліквідували два склади боєприпасів ворога

Зіновія Воронович
19 квітня, 2023 середа
20:00
Перемога України Перемога України

Міністр оборони підтвердив, що в Україну уже прибули системи ППО Patriot, а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу ліквідували два склади боєприпасів ворога

Українські морпіхи за день знищили ворожий БМП і понад два десятки солдат   

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 18 квітня, морські піхотинці знищили БМП і 7 росіян. Про це повідомляє  офіційний Командування морської піхоти.

Втрати росіян забезпечили також артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищення 17 окупантів.

В Україну прибули ЗРК  Patriot

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot. 

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot. Наша протиповітряна оборона максимально швидко їх опанувала. І наші партнери дотримали слова", – написав Резніков.

Він подякував голові Пентагону Ллойду Остіну, міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу, очільниці міноборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен та американському, німецькому та нідерландському народам. 

ЗРК Patriot

"Patriot для патріотів. Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові та дати йому життя! Саме так сталося з Patriot, ще до повномасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя", – наголосив Резніков. 

Українська ППО знищила над ворожі безпілотники над Бахмутом

Українські сили ППО знищили російські безпілотники "Орлан" і ZALA над Бахмутом. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA. Бахмут стоїть", - пише Сирський.

Генерал-полковник також нагадав, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль.

Збройні сили знищили 70-80% особового складу елітних військ ворога

Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив генерал армії Микола Маломуж. За його словами, ЗСУ послабили основні професійні сили та засоби армії РФ, але при цьому не можна недооцінювати ворога.

"Особовий склад елітних військ армії РФ на 70-80% знищений. Однак противника ніколи не потрібно недооцінювати. Росіяни ще мають сили та засоби. Тому ми враховуємо не тільки пріоритетні напрямки, які для себе визначили росіяни. Ми будемо залучати всі засоби по всіх напрямках, щоб звільнити всю нашу територію", - додав він.

ЗСУ ліквідували два склади боєприпасів ворога

Авіація Сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а тож два склади боєприпасів противника. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках Сили оборони відбили понад 40 атак ворона. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

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