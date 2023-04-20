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Переможні новини 421 дня війни: ізраїльська система оповіщення у Києві та відмова Китаю у зброї для вагнерівців

Зіновія Воронович
20 квітня, 2023 четвер
20:00
Перемога України Переможні новини

У травні в Києві тестуватимуть ізраїльську систему оповіщення про повітряні атаки, а у злитих даних Пентагону виявилась інформація про зброю ПВК Вагнера

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росі

20 квітня, столична рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії та просить Кабмін повернути майно до власності держави.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – Росії", – написав мер столиці Віталій Кличко.

Окрім того, Київрада звернулася до Кабінету Міністрів щодо повернення майна дипустанови до власності української держави.

Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення 

У травні ізраїльська Служба тилу проведе в Києві випробування розробленої спеціально для України системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли.

Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування цього літа. Як пише Walla, протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту.

До Миколаєва повернулись майже всі мешканці, які виїхали через війну

Майже всі мешканці Миколаєва та населених пунктів Миколаївської області, які виїхали з регіону після початку повномасштабного вторгнення РФ, повернулися додому. Зараз там перебуває понад 400 тисяч людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"З 11 листопада, коли звільнили правобережжя Дніпра на Херсонщині та місто Херсон, люди почали повертатися. Після 24 лютого 2022 року в місті було приблизно 200 тисяч людей, а зараз, за даними мобільних операторів, більше ніж 400 тисяч, за довоєнної чисельності міста - 460 тисяч... У регіоні теж майже всі повернулися", – сказав Кім.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на Кінбурнській косі, голова ОВА наголосив, що ЗСУ працюють над її звільненням від російських окупантів

Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 

У Данії оголосили про намір разом із Нідерландами передати Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва. 

"Це велика пожертва від Данії у спільному проєкті з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Відтепер і до кінця 2023 року ми побачимо, як щонайменше 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну і зможуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка відбувається", – заявили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і в.о. міністра оборони Троельс  Лунд Поульсен.

Китай та Туреччина відмовили у постачанні зброї ПВК Вагнера  

У злитих документах Пентагону виявилась інформація про поставки зброї російській приватній військовій компанії Вагнера, повідомляє Financial Times.  

Відповідно до документів Пентагону, представники ПВК Вагнера, яка контролюється близьким соратником Владіміра Путіна Євгенієм Пригожиним, на початку 2023 року намагались купити в Китаю зброю та боєприпаси, однак жодних поставок зброї з Китаю на той момент не відбувалось. 

Тим часом у Туреччині вагнерівці намагались домовитись про закупівлю безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, контрбатарейних систем і гаубичних артилерійських установок. Також безуспішно.

Натомість у документах Пентагону є інформація про поставки зброї для ПВК з Білорусі та Сирії. 

Статті
Росія
Китай
Ізраїль
Туреччина
Пентагон
ЗСУ
Військові новини
зброя для України
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